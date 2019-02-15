1090萬人沒飯吃... 北韓權貴紀念金正日3天煮1.2萬道菜

2019-02-15 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕北韓人民長期受飢餓所苦，但最近幾天北韓當局為了紀念前領導人金正日的誕辰，竟舉行了鋪張的烹飪比賽，在人民挨餓的同時，少數特權階級還是照樣浪費食物，相當諷刺。

綜合媒體報導，為了紀念已故前領導人金正日的77歲冥誕，北韓政府最近幾天舉辦了大型烹飪大賽，大約300名參賽廚師將在3天內煮出40道料理，換言之，在短短3天內就有1.2萬道菜被煮出來，相當浪費。

從炸餃子、鮮魚、冷麵，到韓國傳統小點「藥果」（沾有蜂蜜的小餅乾），和傳統菜餚豆沙餡的三色米糕，比賽會場的長桌上擺滿了廚師用心烹調的菜餚，還有不少民眾在比賽現場圍觀。而贏得比賽的廚師可以獲得獎牌、證書，還有烹飪器材、食譜等獎品。

但根據聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations）的數據，北韓有至少1090萬人（大約總人口的43%）面臨糧食不安全的問題，1/3的孩童無法獲得足夠的營養，1/5的孩童因為飢餓而發育遲緩。

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