1090萬人沒飯吃... 北韓權貴紀念金正日3天煮1.2萬道菜

2019-02-15

〔即時新聞/綜合報導〕北韓人民長期受飢餓所苦,但最近幾天北韓當局為了紀念前領導人金正日的誕辰,竟舉行了鋪張的烹飪比賽,在人民挨餓的同時,少數特權階級還是照樣浪費食物,相當諷刺。

綜合媒體報導,為了紀念已故前領導人金正日的77歲冥誕,北韓政府最近幾天舉辦了大型烹飪大賽,大約300名參賽廚師將在3天內煮出40道料理,換言之,在短短3天內就有1.2萬道菜被煮出來,相當浪費。

從炸餃子、鮮魚、冷麵,到韓國傳統小點「藥果」(沾有蜂蜜的小餅乾),和傳統菜餚豆沙餡的三色米糕,比賽會場的長桌上擺滿了廚師用心烹調的菜餚,還有不少民眾在比賽現場圍觀。而贏得比賽的廚師可以獲得獎牌、證書,還有烹飪器材、食譜等獎品。

但根據聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations)的數據,北韓有至少1090萬人(大約總人口的43%)面臨糧食不安全的問題,1/3的孩童無法獲得足夠的營養,1/5的孩童因為飢餓而發育遲緩。

