消防貓遭匿名投訴 被迫搬出消防局

2019-02-15 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一間消防局在4年前解救了一隻流浪貓，於是讓牠居住在消防隊。不過這隻小貓最近卻因為遭到匿名投訴，未來無法把消防局當成家，引來許多網友同情，所幸一位消防員決定將貓咪帶回家養，讓牠不須重回到街頭。

綜合報導指出，舊金山消防隊（San Francisco Fire Department）領養的消防貓艾迪娜（Edna）最近遭到匿名投訴，認為牠住在消防隊，會影響到醫療供給品的衛生。艾迪娜因此被要求要離開消防隊，這樣的消息讓許多消防隊員都很難過，因為小貓已經陪伴他們4年，很多隊員常透過撫摸牠來紓壓。

艾迪娜不只受到消防員愛戴，還有自己的IG專頁，而且共有4萬多名追蹤者。許多粉絲在得知小貓需要離開消防隊後都很不忍，有人留言表示，「看到牠要離開真令人心痛。」、「我們支持你。」也有人質疑，小貓已在消防隊待了4年，為何現在才點出牠會造成衛生問題。

所幸舊金山消防隊的一名工作人員已經決定要將艾迪娜帶回家養，因此牠將不會流落街頭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/