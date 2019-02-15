川普為築牆宣布緊急狀態 意涵一次看

2019-02-15 16:06

〔中央社〕美國總統川普將宣布緊急狀態，繞過國會取得南部邊界的築牆經費，防止移民從墨西哥非法入境。外電對此整理相關分析與說明，釐清問題癥結點。

法新社報導，美國國會於1976年通過的「國家緊急法」（National Emergencies Act）允許總統在提出具體理由下，宣布國家進入緊急狀態。

緊急狀態能允許總統依據其他法律，動用數百種平時用不到的緊急權力，例如允許白宮宣布戒嚴、暫停公民自由權、擴軍、接管資產，並限制貿易、通訊和金融交易。

彭博（Bloomberg News）整理出美國國家緊急狀態相關Q&A：

● 怎樣算國家緊急狀態（national emergency）？

宣布緊急狀態將賦予美國總統處理危機的臨時特別權力，歷來大多數的緊急狀態都跟外交政策有關，例如參戰或因應全球貿易威脅，少數情況下，美國總統才會運用緊急狀態推行他們的國內政策目標。

● 宣布緊急狀態如何讓川普得利？

理論上，緊急狀態能使川普變更聯邦經費用途至其他目的，轉為至少能在他希望的美墨邊界開始築牆。除可能挪用國防設施經費外，挪用一筆國會通過支應災害救急法案裡尚未動用的139億美元經費，已被討論。

川普需57億美元築牆費，若要挪國防設施經費，意味今年103億美元相關預算會有超過一半受影響，衝擊到政府原本將照顧軍方眷屬提供的住房、醫療、教育設施等。

● 邊界問題有嚴重到要宣布緊急狀態嗎？

這個問題完全取決於總統決定。美國曾於重大危機（經濟大蕭條、911恐攻）和規模較小危機（1970年郵局員工罷工）期間宣布緊急狀態。1976年，國會通過「國家緊急法」，賦予總統廣泛權力宣布緊急狀態。

但國會通過這項法律，部分也是為立法限制總統權力，主要是受1972年「水門案」（Watergate）醜聞的影響；「國家緊急法」也要求總統需援引具體的法定權力展開緊急行動。

● 有辦法扭轉總統執意進入緊急狀態嗎？

不容易。民主黨國會議員早已表明，他們會對任何使用緊急權力的行為提出法律訴訟。1月10日國會研究處（Congressional Research Service）的一項報告指出，為築牆而宣布緊急狀態「將引發各種新的法律問題」。包括狀態有無嚴重到真需動用軍隊。

根據國家緊急法，國會有權阻止總統的緊急狀態。只要民主黨占多數的眾議院通過推翻總統的決定，參議院也必須進行表決。但即便共和黨占多數的參議院也通過要總統收回成命，川普依然能否決兩院的表決結果，若要再翻轉總統的否決，在兩院都需達2/3以上的門檻，難度非常高。

● 過去法律攻防案例

美國法院曾限制總統的緊急權力，1952年聯邦最高法院就裁定，時任總統杜魯門（Harry Truman）不能發布緊急命令接管民營鋼鐵工廠，當時杜魯門想確保韓戰期間的鋼鐵生產不中斷。

但後來因規範緊急權力的法律出現變化，部分專家認為，很難預測如今的最高法院會如何看待川普宣布緊急狀態一事，尤其目前最高法院是由共和黨任命的法官占多數。

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