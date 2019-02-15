繞過國會建圍牆！川普將宣布國家進入緊急狀態

2019-02-15 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕白宮14日證實，美國總統川普將宣布「國家緊急狀態」，以繞過國會取得建造美墨邊境圍牆的經費。另外，川普也將簽署國會授權築牆經費的法案。

綜合媒體報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，川普將簽署政府撥款法案，並且採取其他行政動作，包含宣布國家進入緊急狀態，以確保能夠阻止南方邊界發生國安和人道危機。國會雖然即將通過法案，但授權的築牆經費較川普所要求的更少。

報導提到，此舉可能會侵犯國會對國家利益的影響，並使川普陷入與國會爭奪憲法權力的長期鬥爭之中。根據美國憲法，政府的經費和制定新法案由國會全權負責，總統則可以在國家進入緊急狀態下，繞過國會直接下達指令。

川普此舉引發民主黨的反彈，民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出，如果川普宣布國家進入緊急狀態，將考慮提出法律挑戰，民主黨將會做出反應，表示川普的決定是在繞過國會去進攻，邊境的情況並不是處於緊急狀態。

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