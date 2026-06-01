罕見判決》妻與男當街擁吻 法官︰情節不重大 免賠

人妻當街擁吻示意圖 製圖：美編組

新北市林姓男子發現妻子與陳姓男子除了天天熱線，陳男還會騎機車接送林妻上下班，並當街擁抱、親吻。林男對兩人提告並求償五十萬元。新北地院法官審理後認為，「牽手親吻」雖然逾越男女分際，但不符「情節重大」要件，判決林男敗訴。

林男主張，陳男經常單獨與其妻子江女通話聊天，還會騎車接送她上下班。甚至在接送過程中多次擁抱、親吻等。林男認為兩人已嚴重不法侵害他基於配偶關係的身分法益，提出民事訴訟並向江女與陳男求償五十萬元。

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依最高法院見解 應判賠

過去多數法官審理相關案件時，常引用最高法院判決見解，若被告雙方有牽手、親吻等行為，幾乎都會判賠。不過本案承審法官沈易卻有不同見解。

判決提及，民國八十八年民法第一九五條第三項增修時的立法理由，曾特別明文強調「對身分法益之保障亦不宜太過寬泛」。當時行政院與司法院的立法說明更具體舉例，「情節重大」指的是如「未成年子女被人擄掠」或「配偶一方遭他人強姦」等極其嚴重的犯罪行為。

承審法官認為，在解釋法律時應尊重立法者的原始制度設計，因此對於「情節重大」的定義，不應該過分逸脫立法理由所例示的重罪範疇，因此認為原告所主張的受害內容，必須與立法者列舉的案例具有「可比性」，法院才能認定符合賠償要件。

判決也指出，縱使林男指控的「單獨熱線、機車接送、擁抱親吻」屬實，且在社會通念上已屬於「逾越一般男女交往分際」行為。但對比立法理由中形同刑法重罪的例示（擄人、強姦），被告的親密互動在侵害程度上顯然「尚難比擬」，並未達到法定的嚴重程度，故判林男敗訴。可上訴。

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