1包0.1公克海洛因收千元 販賣一級毒品 重判7年10月

賣1包0.1公克海洛因收1千元，新竹女毒蟲遭重判7年10月。（資料照）

新竹彭姓女子販賣第一級毒品海洛因給陳男，雖然數量僅一小包重〇．一公克且彭女僅收取一千元，但新竹地院法官指出，販賣一級毒品罪最低法定刑為「死刑或無期徒刑」，儘管彭女交易數量少獲利微小，但法官酌情減刑後仍重判七年十個月。

最低法定刑 為「死刑或無期徒刑」

法官調查，陳男陳男去年四月二十一日，與彭女聯繫購買第一級毒品海洛因，並相約在新竹市某超商交易。陳男先抵達等候，彭女稍晚騎乘電動車至超商旁停車場，先向陳男收取一千元，再返回友人住處取得海洛因（一小包、重量〇．一公克），隨即返回將毒品交付給陳男。

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法官指出，政府對於毒品查緝嚴格，販賣毒品屬重罪，若無利可圖，一般持有毒品者，當不致輕易交付他人，況市面上毒品價格不貲、物稀價昂、亦無公定價格，販賣毒品之人若無任何利益可圖，實無甘冒風險，在與購毒者並非至親之下，未賺取利益即轉售之理，彭女也坦承對外販賣毒品確是為獲得自身利益，因此本案販賣毒品行為確有營利意圖且事證明確。

法官審酌交易量少獲利微 予以減刑

法官指出，販賣第一級毒品罪法定刑為「死刑或無期徒刑」，審酌彭女販賣第一級毒品次數不多、交易數量非鉅、獲利微小，其惡性尚非罪不可赦，倘科處最低刑度，仍屬情輕法重，在客觀上足以引起一般同情，而有可堪憫恕之處，因此就其販賣第一級毒品犯行，均減輕其刑。最後法官將彭女依販賣第一級毒品罪判刑七年十個月。

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