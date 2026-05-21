自由日日Shoot》應讓壞人付代價 王家女婿：判太輕 不符社會期待

團購主李惠雯（右）吸金詐騙涉逼死豐原王家五口，傳送恐嚇言語及割腕流血照片，對被害人進行心理虐待，一審合併判刑11年。 （資料照）

逼死台中豐原一家五口的「李團長」李惠雯，除了詐騙吸金，還以違約為由對被害人長期恐嚇威脅，其手段比單純假投資騙錢的電信詐團更可惡，檢方因此建請法院量處十五年以上之刑。王家女婿昨得知李女獲判十一年徒刑，據台中市議員謝志忠轉述，家屬認為判得太輕，明顯不符合社會期待；委任律師林瓊嘉也認為太輕，會請檢察官上訴。

王家五口走上絕路，僅存的朱姓女婿出庭時沉痛指控「這不是一場單純的輕生，家人是在長期壓力與逼迫下，被推向無路可退的絕境，如果有選擇，誰會做出這種決定」，他不願與李女和解，希望能重判。對於判決刑度，王家女婿表示，他始終期待法律能還給他太太一家應有的公道，讓壞人付出代價，得到應有的重懲，一審判決不符合社會期待。

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家屬委任律師林瓊嘉表示，李女只是為了個人的享樂，卻惡意逼債逼死五人，檢察官求刑十五年算適當，結果一審判十一年；她認為是李女的行為造成五條人命死亡的結果，只判十一年太輕，會請檢察官上訴。

謝志忠建議，加重結果犯應納入「詐騙致死」罪，才能有效遏阻詐騙一再重演。律師徐俊逸認為，「詐騙致死」在因果關係認定上會比較難，詐騙跟死亡有沒有因果關係，詐騙當下能否預見死亡結果，有沒有預期可能性，而且法益保護也不一樣，一個是財產、一個是生命，所以討論修法，要做好全盤考慮。

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