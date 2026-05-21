不容揮霍司法資源╱婦微傷毀約提告 法官判洗頭小弟免刑

彰化縣和美的林姓貴婦洗頭時遭抓傷0.2公分，不願和解，遭法官斥責揮霍刑事司法資源。（翻攝自司法院網站）

彰化縣林姓婦人到一家知名連鎖美髮店消費，男助理洗頭時不慎在她的額頭抓出一道傷痕，同意賠林婦六千元及簽下和解書，但林婦隨即反悔，以恐懼到失眠等理由提起刑事告訴。彰化地院認定男助理觸犯過失傷害罪，但判決免刑，法官更在判決書中痛斥婦人「本案自始就不該容任如此奢侈揮霍刑事司法資源」。

婦稱恐懼失眠不敢上髮廊

判決書指出，林婦於去年十二月間前往彰化縣和美鎮一間連鎖美髮店洗頭，男助理不慎抓傷林婦前額，造成長約二．五公分、寬〇．二公分的抓挫傷，男助理坦承疏忽，雙方當場簽下「傷害和解書」，約定男助理應於今年一月三十日前支付六千元，婦人則放棄刑事告訴權與民事請求權。男助理依約於期限前三天匯款，林婦卻食言而肥，在男助理匯款前十天，到警局提過失傷害罪告訴；檢方傳喚時，林婦強調自己不收六千元，也不願和解。

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彰化地院審理時，林婦主張此事造成她洗頭的陰影，回想起被抓傷情景仍心生恐懼，半夜不得安眠、不敢再去髮廊，擔心臉龐留下疤痕。法官審視診斷證明書與傷勢照片後指出，依法院過往審理過失傷害案而言，林婦傷勢可謂相當輕微。

法官於判決書內，特別附上婦人的「受傷照」，認為林婦大學畢業、經商，具備相當智識程度及社會經驗，應非蒙昧無知之人，卻在簽和解書後又提告，之後又拒絕撤回，毀約情事至為明確。

法官指出，這起刑案本質為尋常消費糾紛，並非命盜重案，自有更適切的途徑解決，珍貴司法資源也可用在更重大、具社會公共利益的犯罪上；法官特別強調，本案自始就不該容任如此奢侈揮霍刑事司法資源，既然偵查、審判資源已經被浪費了，那就更不該再繼續浪費執行資源，依此判決被告免除其刑；檢方可上訴。

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