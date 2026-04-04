假佛心分享 免費結緣詐數十萬

白沙屯媽祖進香將登場（大圖，資料照），警方列出多個打著假結緣品的詐騙手法，提醒民眾小心。 （警方提供）

以免費領取誘導民眾點擊

苗栗白沙屯媽祖進香活動即將於四月十二日起駕，預計吸引百萬「香燈腳」隨行，但此時詐騙集團也悄然進場，鎖定信眾「求平安、求保佑」心理，在網路大打「免費結緣品」設局，已有民眾遭詐騙數十萬元。

台中市刑大指出，近期在臉書社團、LINE群組與各大社群平台，頻頻出現「限量媽祖保溫杯免費送」、「開光加持公仔結緣」、「媽祖衣服領取中」等貼文，看似佛心分享，實際卻暗藏陷阱；詐騙集團通常先以「免費領取」吸引點擊，再以「需先付運費」、「名額保留要先匯款」為由，誘導民眾轉帳。

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甚至進一步引導受害者點擊假冒的購物平台連結，要求加入特定LINE帳號，由所謂「客服」或「銀行專員」提供教學操作網銀或ATM，最終騙取帳戶資料或直接轉走存款。警方說，宗教活動期間資訊流動快速，信眾情緒高昂、時間緊迫，往往降低警覺心，正是詐團下手最佳時機。

警方表示，被害人都是從「小額運費」開始，原以為只要幾十元，沒想到後續被要求「驗證帳戶」、「解除限制」，一步步陷入連環操作，最後損失金額從數萬元到數十萬元不等。警方提醒，真正的結緣品通常來自廟方或現場發放，不會要求私下轉帳或填寫敏感資料，民眾面對網路訊息一定要提高警覺，小心受害。

警方也點出近期另一個常見假冒「賣貨便」交易流程，騙徒提供看似官方的連結或QR Code，誘導民眾操作，實際上官方客服不會透過這種方式聯繫，更不會要求提供個資或金融資訊，一旦照做，等同把帳戶拱手交出。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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