連假出遊 成詐團獵物 預付撿便宜當誘餌 詐逾百萬

「預付型消費」詐騙用比市場價格便宜很多的旅費當誘餌。（刑事局提供）

昨天是清明連假首日，刑事警察局分析發現，近期詐騙集團常利用不少民眾會安排連假出遊的時機，設置假「旅遊跟團行程」LINE群組，以優惠價、先儲值團費等話術慫恿民眾儲值，後續卻找理由不出團，更不退款；警方說，僅上月就至少有五人受害，財損逾百萬元。

謊稱只要先儲值 旅費便宜很多

刑事局表示，這類「預付型消費」詐騙是抓住民眾想趁連假規劃出遊的心態，用比市場價格便宜很多的旅費當誘餌，慫恿只要先預付儲值就能「撿便宜」，甚至可獲贈五星飯店住宿等手法行騙，讓民眾陷於錯誤匯款儲值，報名跟團後遲遲無法成行，所有的優惠也都沒下文，最後才驚覺遭詐，原欲連假出遊的好心情全毀。

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警方舉例，一名住在新竹的林姓女子上月底經友人介紹，加入聲稱能拿便宜團費的LINE旅遊群組，內容為阿里山、日月潭等國內旅遊行程；群組「老師」稱，要趁現在有優惠，先儲值團費，之後出國或國內旅遊都能直接扣抵，非常划算等，林女心動，陸續匯款十多次，每次一萬至三萬元不等儲值，共匯出卅一萬多元。

找理由不出團、不退款 找無人

等到近日林女欲報名某項行程時，對方改口稱，特定的熱門行程不能用儲值金扣除，必須另外支付現金；接著群組又以天候不佳、成團人數不足等各種理由推託延期，直到林女不耐要求退款，發現對方已音訊全無，甚至被踢出群組，才驚覺受騙。

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