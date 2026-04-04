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    首頁 > 社會

    消防救護車偷裝追蹤器 逮獲搶生意殯葬業務男

    2026/04/04 05:30 記者蔡清華／高雄報導
    消防局救護車遭人裝設追蹤器監視畫面曝光。（記者蔡清華翻攝）

    消防局救護車遭人裝設追蹤器監視畫面曝光。（記者蔡清華翻攝）

    高雄市傳出殯葬業者為了搶生意，潛入消防分局，在救護車上偷裝追蹤器的離譜事件，警方前天拘提廿三歲陳姓男子到案，依涉犯妨害秘密、妨害公務罪移送高雄地檢署偵辦，警方正進一步追查共犯。

    陳男為當舖員工 兼職殯葬業務

    警方表示，陳男為當舖員工，兼職殯葬業務，他利用五元硬幣大小的Air Tag追蹤器，監控消防局救護車的出勤動向；調查發現，陳男於三月十四日潛入一個消防分隊停車場，鬼鬼祟祟地在三輛救護車車頭以黑膠帶貼上追蹤器，隊員於三月廿四日進行例行維護時發現，廿五日向警方報案。

    警方調閱監視器畫面及分析跡證，鎖定陳姓男子涉嫌，持拘票將其拘提到案，並同步執行搜索行動；陳男兼職殯葬業務，坦承係為方便掌握救護車的出勤動向，以利後續接觸相關案件及招攬業務，才在救護車上裝設追蹤器。

    高雄市消防局表示，三輛救護車每天約出勤廿多次，出勤期間未發現遭跟車，也尚未收到民眾反映遭到殯葬業者騷擾。

    警方指出，類似案例去年七月在其他轄區也曾發現，當時是救護車被裝上「黑盒子」，黑盒子體積大，隱蔽性不佳，全案查獲的涉案人也與殯葬業有關。

    此外，高雄市消防局報案系統於二〇二四年間，多次出現異常，檢調追查發現是遭卅多歲的網路駭客潘姓男子駭進系統，以便獲取即時報案資料，將情報賣給多家殯葬業者牟利，還傳出殯葬業者為了解密，疑找台達電的員工協助破解。

    由於殯葬業市場競爭激烈，包括醫院、消防單位、安養中心、警察派出所等，都可能有業者設法布線，以求在最快時間掌握重大事故傷亡訊息，進而與家屬連繫搶得殯葬業務先機。

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