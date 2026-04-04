檢研判他殺可能高／警︰簽結非終結 有3點破案契機

鹿野警妻8年前陳屍馬路，因查無無有力證據，檢方簽結。 （民眾提供）

台東縣鹿野鄉八年前發生一起離奇命案，吳姓員警妻子深夜陳屍福佑宮前，死狀極慘，檢方重新調閱卷宗，研判他殺可能性高，但因缺乏直接證據，案件暫時簽結。資深刑警表示，簽結不代表終結，隨著鑑識科技日新月異、人心轉變等，這起懸案，仍有三點破案契機。

​首先，數位還原的高度發展難以估量，案發當時，監視器與基地台數位鑑識必定比現在落後，現今AI影像修復技術已能將當年的模糊車影、光點重組還原。資深刑警指出，透過現代大數據重新篩檢案發當晚的電信門號，交叉比對多年來曾入庫的可疑對象，極可能在數萬條數據中，勾勒出兇手當年的逃逸動線。

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​其次，檢方既定調「他殺」，代表遺體或現場勢必留有微量生物跡證。當年無法鑑別的殘留DNA，在現今「二代定序」與「親緣鑑定」技術下，即便凶嫌未曾入庫，只要其親屬有過前科紀錄，警方便能透過基因族譜縮小包圍網，讓凶嫌身分浮出水面。

再者，則是知情者的「心理防線鬆動」，過去包庇涉案人的共犯或枕邊人，可能因時過境遷、反目成仇，或因另案入獄為求減刑，進而轉為祕密證人。冷案可視為與時間的馬拉松，破案關鍵仍可能有人或時間點出現而得以突破，還給死者一個公道。

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