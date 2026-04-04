鹿野警妻頭重創遇害 恐成懸案

鹿野警妻8年前陳屍馬路，因查無無有力證據，檢方簽結。 （民眾提供）

錯失先機、辦案漏洞 線索一斷8年 簽結

八年前台東鹿野鄉發生一起離奇命案，一名員警的吳姓妻子深夜被發現陳屍馬路，頭部遭到重創，因死者為警方家眷，案件情況如何受到高度關注，檢警朝他殺及肇事逃逸兩方向展開調查，但因當時掌握的證據有限、現場保全不理想、並有若干跡證流失等，線索全斷致追查進度迄無進展。檢方表示，案件暫時簽結，若有新事證出現，會再重啟調查。

台東地檢署表示，調卷檢視後，全案有他殺嫌疑，但蒐證後始終無法確知行為人，故暫予簽結，待將來有新事證再偵辦。檢警私下表示，此案難辦，但只要有其他事證，絕不放棄追查真相。

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檢方︰若有新事證 會重啟調查

案件發生在二〇一七年十二月三十日深夜，當時下著大雨，有民眾開車經過案發現場，見到一名婦人倒臥馬路，該處離鹿野分駐所不過三百公尺，發現人立即驅車前往報案，警方趕到現場，見婦女頭部遭重創、腦漿溢出。

救護人員獲報抵達，婦人已明顯死亡，此時員警發現死者竟是同事妻子，通知就住在附近的死者丈夫到場，初始判斷是有人駕車肇事逃逸，警方重點鎖定在追查逃逸車輛。

由於現場無監視器，附近有些監視器卻又損壞，當時處理警員未能警覺「也有凶殺的可能」，僅以帳棚覆住屍體，部分跡證隨著大雨沖刷流失，等到察覺死者也可能是遭到加害後，案件偵辦難度已增加。

警方隨後雖將凶殺和車禍肇逃都納入偵查方向，擴大範圍調閱監視器和汽機車保養廠資料等，始終無法突破案情，另過濾死者與相關人等的通聯紀錄，也未發現有力證據。

死者頭部有直角撞擊傷 疑鈍器造成

知情人士說，當時的警方偵查主官，始終認為是肇逃事件，偵查重心仍以此為主，其中死者頭部有明顯直角撞擊痕，也認為是車禍後撞擊變電箱造成，還因此找來大貨車、廂型車等各式車輛模擬可能的事發過程。

但另有辦案員警透露：「該處哪有什麼變電箱？」認為可疑傷口是鈍器造成，死者是被砸死的；全案因而出現肇事致死、鈍器打死兩種不同見解。

當年偵辦案件人員未能破案或涉及他事遭降調、調離原單位。不過曾參與過調查的一名退休員警說，此案每一層偵查都出現漏洞，真相隨著時間和辦案的破口而消失；這名退休警坦言，要研判可能凶手，迄今連一個懷疑對象也沒有。

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