毒煙滿屋彷彿住「毒氣室」／吸毒害5歲娃染毒 母判9月

台中一名媽媽在租屋處吸毒，造成5歲小孩身心受影響，台中地院依妨害幼童發育罪，處有期徒刑9月。（資料照）

台中一名媽媽，再婚後和先生都有毒癮，兩人前年在租屋處沒有阻隔下，以加入香菸或燒烤方式吸食海洛因、安非他命，造成五歲的小孩彷彿處在「毒氣室」，直到社工察覺有異採集毛髮樣本送驗，才發現甲基安非他命、嗎啡濃度超標，報警將兩人依妨害幼童發育罪送辦。媽媽涉案部分台中地院審結，判刑九月，繼父則尚未審結，可上訴。

判決指出，這名媽媽再婚後和先生在東勢區東關路租屋，卻從二〇二四年二月二日至同年四月廿五日間，在租屋處吸毒，五歲小孩也因而吸入毒煙。

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社工察覺有異報警

至於小孩的繼父，則是從二〇二四年二月二日至七月十六日間，分別在東勢區東關路、新盛街、東蘭路的租屋處，吸食海洛因及安非他命，造成五歲小孩吸入毒品，市府社會局石岡家庭福利服務中心察覺有異，將小孩的毛髮送驗，驗出甲基安非他命和嗎啡濃度超標。

母辯在廚房吸毒不影響孩子

台中地院審理時，媽媽矢口否認有何妨害幼童發育犯行，辯稱那段期間雖然有在租屋處使用毒品，但自己都是在廚房施用，並沒有在小孩面前吸食毒品，也要小孩不要到廚房，並不會影響他。

台中地院審理認為，媽媽與小孩同住的三合院，廚房與房間、客廳等空間並無隔間，施用毒品後，毒煙會擴散屋內其他處所，認定媽媽施用海洛因、甲基安非他命等毒品，致小孩吸入毒品煙霧，妨害其身心健全發育，審酌犯後否認犯行，依妨害幼童發育罪，處有期徒刑九月，可上訴。

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