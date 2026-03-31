健身網紅蔣政酒駕毆警 上銬送辦

健身網紅教練蔣政（中）酒駕拒檢揮拳，遭警壓制 逮捕。 （記者陸運鋒翻攝）

「三〇〇壯士健身房」前營運長、健身網紅教練蔣政，上週五凌晨酒後騎乘大型重機，行經台北市大安區時闖紅燈，被大安分局員警攔查，酒測值達零點三九毫克，但警方準備將其逮捕時，蔣男突情緒失控朝莊姓警員揮拳，其他員警見狀隨即將他壓制上銬，詢後移送法辦。

據瞭解，本月廿七日，卅三歲蔣男與友人前往台北市大安區錢櫃KTV消費，自稱歡唱時喝了約一、兩杯威士忌，結束後騎乘黃牌大型重機離去。

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警方調查，蔣男於當天凌晨二時許，行經北市大安區大安路一段違規闖紅燈左轉市民大道四段時，巡邏的敦化南路派出所員警見狀隨即上前攔查，盤查過程中，員警發現蔣男身上散發濃厚酒氣，經實施酒精吹氣檢測，酒測值高達零點三九毫克。

據知，警方告知蔣男相關權利後，準備依法將其逮捕時，蔣男疑似不想被上銬，拒絕配合，突然暴走出拳攻擊卅一歲莊姓警員，造成莊員前額、左手腕、左膝受到擦挫傷及瘀傷，其他在場兩名員警隨即朝蔣男噴灑辣椒水，壓制上銬逮捕。

警方指出，莊員到醫院治療驗傷，所幸沒有大礙，警詢後將蔣男依公共危險及妨害公務罪等嫌移送台北地檢署偵辦，除扣車、扣牌以外，另依「道路交通管理處罰條例」第五十三條製單舉發，可處一千八百元以上、五千四百元以下罰鍰。

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