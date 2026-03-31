為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    健身網紅蔣政酒駕毆警 上銬送辦

    2026/03/31 05:30 記者陸運鋒／台北報導
    健身網紅教練蔣政（中）酒駕拒檢揮拳，遭警壓制 逮捕。 （記者陸運鋒翻攝）

    健身網紅教練蔣政（中）酒駕拒檢揮拳，遭警壓制 逮捕。 （記者陸運鋒翻攝）

    「三〇〇壯士健身房」前營運長、健身網紅教練蔣政，上週五凌晨酒後騎乘大型重機，行經台北市大安區時闖紅燈，被大安分局員警攔查，酒測值達零點三九毫克，但警方準備將其逮捕時，蔣男突情緒失控朝莊姓警員揮拳，其他員警見狀隨即將他壓制上銬，詢後移送法辦。

    據瞭解，本月廿七日，卅三歲蔣男與友人前往台北市大安區錢櫃KTV消費，自稱歡唱時喝了約一、兩杯威士忌，結束後騎乘黃牌大型重機離去。

    警方調查，蔣男於當天凌晨二時許，行經北市大安區大安路一段違規闖紅燈左轉市民大道四段時，巡邏的敦化南路派出所員警見狀隨即上前攔查，盤查過程中，員警發現蔣男身上散發濃厚酒氣，經實施酒精吹氣檢測，酒測值高達零點三九毫克。

    據知，警方告知蔣男相關權利後，準備依法將其逮捕時，蔣男疑似不想被上銬，拒絕配合，突然暴走出拳攻擊卅一歲莊姓警員，造成莊員前額、左手腕、左膝受到擦挫傷及瘀傷，其他在場兩名員警隨即朝蔣男噴灑辣椒水，壓制上銬逮捕。

    警方指出，莊員到醫院治療驗傷，所幸沒有大礙，警詢後將蔣男依公共危險及妨害公務罪等嫌移送台北地檢署偵辦，除扣車、扣牌以外，另依「道路交通管理處罰條例」第五十三條製單舉發，可處一千八百元以上、五千四百元以下罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播