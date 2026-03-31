掌摑中職工讀生見血 球迷送辦

台南亞太球場昨爆衝突，球迷掌摑工讀生致流血，引起公憤。（圖取自 threads huhu_artnhandmade）

台南亞太棒球場傳暴力事件 聯盟譴責施暴者︰列黑名單

台南亞太棒球場廿九日晚上中職開幕戰後，傳出蔣姓球迷對中職工讀生甩巴掌的暴力事件，工讀生的嘴巴都被打到流血，施暴影片在網路傳開，引起公憤，蔣男遭起底從事房仲業，過去還有傷害等多項黑歷史。受害的蔡姓工讀生驗傷後到警局控告蔣男；警方將蔣男帶回訊問，依傷害、公然侮辱兩罪嫌函送檢方偵辦。

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聯盟對此暴力事件表示，當時工讀生因走道管制而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生。事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。

被打巴掌的蔡姓工讀生（廿歲）嘴巴流血，蔡生前晚驗傷後有左臉頰挫傷，覺得頭暈、頭痛；有知情網友說他一邊耳朵聽不太到聲音。蔡生的胞妹則在網路發文說，「大家好，哥哥已做完筆錄，也去醫院驗完傷，耳朵現在是聽得到的！要回家休息了，如果頭還會痛，家人會帶他就醫，請大家放心。」蔡生妹妹表示，謝謝鼓勵也謝謝替她哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，「沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」

受害蔡姓工讀生驗傷 控告蔣男

從施暴影片可見當時蔣姓男子（四十九歲）先與一名中職工作人員，因離場管控發生爭執，接著中職蔡姓工讀生上前斡旋。蔣男大聲說要中職人員「好好講」時，蔡生也提高音量對蔣男說「好好講」，蔣突然罵蔡說「你是哭爸喔！」，接著猛力揮一巴掌打中蔡的左臉，蔡生被打得後退好幾步，蔣男還追上對蔡生強調說「是他（指先前的中職人員）要好好講」。

被引導離場 蔣男不滿辱罵動手

南市第三警分局說明，廿九日晚間七點半許，接獲報案指亞太國際棒球場三樓觀眾席後方走道發生糾紛案，員警到場了解是蔣男因現場工作人員引導離場過程時引發蔣男情緒不滿，蔣男與蔡姓工讀生發生口角、並揮巴掌打傷蔡生左臉頰。警方到場將涉案的蔣男帶回派出所訊問，並依蔡生提告的公然侮辱、傷害兩罪嫌函送檢方偵辦。

蔣男對中職工讀生施暴事件引起公憤，被起底過往性情暴戾，過去曾有兩起行車小糾紛就暴力傷人，被判決有罪，他還都朝對方頭部攻擊，與這次掌摑工讀生的臉部如出一轍；當時受理的法官也批他行為暴戾、目無法紀。

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