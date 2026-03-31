球場施暴男是房仲 有傷害黑歷史

台南亞太球場昨爆衝突，球迷掌摑 工讀生致流血，引起公憤。（圖取 自 threads huhu_artnhandmade）

幸福家不動產道歉願負擔傷者醫藥費 與蔣男解約

亞太成棒主球場廿九日傳出暴力事件，涉嫌掌摑工讀生施暴的蔣姓男子是幸福家不動產房仲，過去有多次因傷害罪被判刑的紀錄，幸福家不動產昨解除與蔣的承攬合約。幸福家不動產表示，將全數負責傷者醫療費用。強調蔣男入職時無前科，未察覺其在職期間有不良紀錄，坦承有缺失。

請繼續往下閱讀...

幸福家不動產副總蔡孟諺、總經理李應吉與法務主任連昱程三人昨天代表公司，以三度深深鞠躬對事件發生表達歉意。連昱程說，蔣男於二〇一一年三月七日起任職，與同事互動未發生衝突；事件發生後，雙方以口頭達成合意解約，公司昨也與被害者家屬取得聯繫，將全數負擔醫療費用，另擇期探望。

連昱程強調，蔣男入職前沒有前科，但在任職期間確實有出現多項不良紀錄，後續將加強審核內部人員資料，建立安全無虞的交易環境；他提及，已調閱相關資料，確定近年並未收過蔣男相關的刑事法院判決書，坦承是公司端審核機制漏洞。

幸福家不動產聲明強調，對任何形式之暴力行為，均採零容忍態度；將蔣男列為永久不再錄用對象；公司未來將全面檢討並強化人員審核及管理制度，以提升風險控管能力。

蔣男迄今仍未出面說明，僅在網路社群以文字發聲明，提及「因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。」對比前晚對待工讀生的囂張氣勢，聲明稿似乎無法平息眾怒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法