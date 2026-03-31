奪島戰蓄勢待發！路透：美軍第82空降師數千名官兵抵達中東

2名美國官員透露，美國陸軍精銳第82空降師的數千名官兵，已開始抵達中東。（美聯社檔案照）

就在美國總統川普評估對伊朗的下一步行動之際，2名美國官員30日向路透表示，美國陸軍精銳第82空降師（82nd Airborne Division）的數千名官兵，已開始抵達中東。

路透18日率先報導，川普政府正考慮向中東增派數千名美軍，此舉將擴大軍事選項，包括在伊朗領土內部署部隊。

請繼續往下閱讀...

這些駐紮在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的傘兵，加入已被派往該地區的數千名增援水手、陸戰隊及特種作戰部隊。上週末，約有2500名陸戰隊員抵達中東。

官員以匿名為條件發言，並未具體說明部署地點，但這項調動在預料之中。

報導指出，額外增派的陸軍部隊包括第82空降師指揮部成員、部分後勤與其他支援人員，以及1個旅級戰鬥部隊。

其中1名消息人士指出，尚未就在伊朗境內部署軍隊做出決定，但他們將為該地區潛在的未來行動建立量能。

據報導，這些官兵可用於伊朗戰爭中的多個目的，包括試圖奪取伊朗90％石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。本月稍早，路透報導稱，川普政府內部曾討論奪取該島的行動，但此舉風險極高，因為該島位於伊朗的飛彈和無人機攻擊範圍內。

路透此前曾披露，川普政府討論過在伊朗境內使用地面部隊，來提取高濃縮鈾，但此選項可能意味著美軍必須深入伊朗境內更長時間，試圖挖出深埋地下的物質。

川普政府的內部討論也包括可能將美軍部署在伊朗境內，以確保油輪安全通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。雖然這項任務主要將透過海空軍完成，但也可能意味著將美軍部署至伊朗海岸線。

川普30日表示，美國正與一個「更講理的政權」進行談判，以期結束在伊朗的戰事，但他再次警告德黑蘭開放荷姆茲海峽，否則其油井與發電廠將面臨美軍攻擊的風險。

由於美國民眾對伊朗戰事的支持度低迷，加上川普自己在選前承諾避免讓美國捲入新的中東衝突，任何動用美國地面部隊的決策，即使是有限的任務，都可能對川普構成重大政治風險。

自2月28日展開軍事行動以來，美國已對超過1.1萬個目標發動打擊。做為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的一部分，已有超過300名美軍受傷、13名軍方人員陣亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法