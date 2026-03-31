為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    奪島戰蓄勢待發！路透：美軍第82空降師數千名官兵抵達中東

    2026/03/31 04:33 國際新聞中心／綜合報導
    2名美國官員透露，美國陸軍精銳第82空降師的數千名官兵，已開始抵達中東。（美聯社檔案照）

    2名美國官員透露，美國陸軍精銳第82空降師的數千名官兵，已開始抵達中東。（美聯社檔案照）

    就在美國總統川普評估對伊朗的下一步行動之際，2名美國官員30日向路透表示，美國陸軍精銳第82空降師（82nd Airborne Division）的數千名官兵，已開始抵達中東。

    路透18日率先報導，川普政府正考慮向中東增派數千名美軍，此舉將擴大軍事選項，包括在伊朗領土內部署部隊。

    這些駐紮在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的傘兵，加入已被派往該地區的數千名增援水手、陸戰隊及特種作戰部隊。上週末，約有2500名陸戰隊員抵達中東。

    官員以匿名為條件發言，並未具體說明部署地點，但這項調動在預料之中。

    報導指出，額外增派的陸軍部隊包括第82空降師指揮部成員、部分後勤與其他支援人員，以及1個旅級戰鬥部隊。

    其中1名消息人士指出，尚未就在伊朗境內部署軍隊做出決定，但他們將為該地區潛在的未來行動建立量能。

    據報導，這些官兵可用於伊朗戰爭中的多個目的，包括試圖奪取伊朗90％石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。本月稍早，路透報導稱，川普政府內部曾討論奪取該島的行動，但此舉風險極高，因為該島位於伊朗的飛彈和無人機攻擊範圍內。

    路透此前曾披露，川普政府討論過在伊朗境內使用地面部隊，來提取高濃縮鈾，但此選項可能意味著美軍必須深入伊朗境內更長時間，試圖挖出深埋地下的物質。

    川普政府的內部討論也包括可能將美軍部署在伊朗境內，以確保油輪安全通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。雖然這項任務主要將透過海空軍完成，但也可能意味著將美軍部署至伊朗海岸線。

    川普30日表示，美國正與一個「更講理的政權」進行談判，以期結束在伊朗的戰事，但他再次警告德黑蘭開放荷姆茲海峽，否則其油井與發電廠將面臨美軍攻擊的風險。

    由於美國民眾對伊朗戰事的支持度低迷，加上川普自己在選前承諾避免讓美國捲入新的中東衝突，任何動用美國地面部隊的決策，即使是有限的任務，都可能對川普構成重大政治風險。

    自2月28日展開軍事行動以來，美國已對超過1.1萬個目標發動打擊。做為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的一部分，已有超過300名美軍受傷、13名軍方人員陣亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播