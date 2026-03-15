虎媽「冷漠地停止供食 靜待女兒死亡」

發生「囚女餓死案」悲劇的陳家。（資料照）

虐死21歲女兒求交保 法官不准 斥辯詞荒謬

台中市大甲區詹姓婦人長期拘禁廿一歲小女兒，僅提供極少量食物維生，導致長期營養不良暴瘦至僅剩三十公斤，終至死亡，收押中的詹婦盼獲交保，近日聲請停押，遭台中地院駁回。

請繼續往下閱讀...

法官認為，被告小女兒將死階段，即使詹婦當時不確定女兒是否已死亡，至少已察覺情況異常，卻完全沒有查看或求救，反而「冷漠地停止提供食物，靜待女兒邁向死亡」，難以推諉其主觀犯意；至於辯稱搬動遺體，及在浴室以鹽水洗地板、噴芳香劑是基於衛生考量，擔心遺體產生細菌臭味才清理，法官更痛斥此說法荒謬，因為在警方採證前任意移動遺體、清理命案現場，本就是明顯的滅證行為。

法院並指出，詹婦在家有強勢影響力，若獲釋仍可能與相關人勾串，加上說詞反覆，有逃亡及串證之虞，裁定不准交保。

拘禁達九百多天

詹婦自二〇二三年起，不滿女兒生活作息與清潔習慣，強行替她辦理高中休學，並以電線綑綁門把將人拘禁在住處一樓房間與浴室內，長達九百多天，每日僅提供少量菜粥與飲水，不給床墊枕頭，女兒只能睡在浴室冰冷地板，長期營養不足與體力衰竭下逐漸消瘦。

去年九月廿一日詹婦送餐時，發現前一天食物未動，但她沒有開門查看，也沒打一一九，任由女兒留在房內，數日後屋內傳出屍臭，案件才曝光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法