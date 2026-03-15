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    首頁 > 社會

    幼時餓到吃廚餘 學校通報：看到食物就想拿

    2026/03/15 05:30 記者許國楨／台中報導
    詹姓婦人虐死21歲女兒，丈夫也被列被告。（資料照，記者許國楨攝）

    詹姓婦人虐死21歲女兒，丈夫也被列被告。（資料照，記者許國楨攝）

    台中地院審理調查「虎媽虐女致死案」，發現詹婦不僅嚴苛控制二女兒生活和飲食，甚至從她年幼時就開始虐待，女兒曾因飢餓偷拿廚餘來吃，竟用簽字筆在其額頭寫上「小偷」兩字，直接送去學校上課羞辱，長年累積的身心折磨，最終釀成女兒慘死悲劇。

    經查，詹婦每天只提供極少量食物，例如兩包菜粥與礦泉水，遠不足正常成年人的基本熱量需求，檢警查扣現場食物後也發現，其份量甚至連一名小學生一餐所需都難以滿足，卻是被害人整天食物來源。法醫解剖指出，死者幾乎沒有皮下與內臟脂肪，胃與腸道也幾乎沒有內容物，研判最可能死於長期飢餓與營養不良。

    法院調查還發現，詹婦長期以各種方式羞辱與控制女兒，早在女兒國小時期，就曾因女兒偷取同學食物或撿拾廚餘果腹，在其額頭寫下「小偷」兩字，讓孩子頂著羞辱到校上課，當時學校發現通報兒少案件，通報內容指出，孩子因長期被限制飲食，看到食物就會產生強烈衝動想拿。

    詹婦還刻意關閉房內冷氣電源、拆下濾網，在炎熱夏季也不讓女兒使用冷氣，也不提供餐具，食物只用塑膠袋裝著放在門口，女兒只能用手抓食，法院形容，被害人在長期拘禁下「宛如原始人或動物般進食，毫無尊嚴」。

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