遭控收民進黨錢 上畠寛弘霸氣回：我知道日本該重視的夥伴是誰

上畠寛弘特地拍片回應謠言。（圖翻攝自上畠寛弘Threads）

日本神戶市議員上畠寛弘近日因為表態日本政府不應允許柯文哲這類「試圖逃避司法的人」入境，遭小草出征，而他也不畏砲火和民眾黨支持者們在網上互嗆，還與白營黨團主任陳智菡槓上，近日在台網爆紅。面對有人抹黑自己是「收了民進黨的錢」，上畠寛弘週六（14日）深夜特別露臉拍片回應，讓大批鄉民讚爆。

上畠寛弘14日深夜在Threads上發布影片，回應近日有關他是「被民進黨操控」的指控，「最近有些自稱網紅的人散布陰謀論，說我收了民進黨的錢或被民進黨操控。我必須明確說明，這完全是謠言。我是日本自民黨的地方議員，也是神戶市議員。我沒有支持民進黨，也沒有支持中國國民黨。我支持的是自由、民主與法治的台灣，以及台灣人民本身。」

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他接著說：「從日本人的角度來看，現在每天對日本主權造成挑戰的是中國。因此，日本自然會重視與重視自由民主並與日本、美國關係良好的力量合作。這只是很自然的判斷。因此，我只是以日本人的立場表達自己的看法，沒有人指示我，也沒有任何『劇本』。那些說我被操控的人，其實更像是陰謀論。」

上畠寛弘說，「在資訊爆炸的時代，每個人都應該培養媒體素養（media literacy），學會判斷資訊的真偽。我也推薦大家讀沃爾特・李普曼（Walter Lippmann）的經典著作《輿論》（Public Opinion）。這本書指出，人們往往不是直接理解現實，而是透過資訊形成『想像中的世界』。我高中時就讀過，高中生的我也能理解。」

最後他重申，「我沒有被任何政黨操控。我只是以日本人的立場思考，日本應該重視的夥伴是誰。我認為日本應該珍惜的，是台灣與台灣人民。作為日本政治人物，我也希望繼續為日台友好與兩國發展努力。」

貼文發出短短一個小時，就有近萬人讚爆，「我們國家的草一直再秀下限，真的好丟臉」、「不好意思，台灣有一些不正常的人，非常抱歉」、「抱歉我們這邊有低能兒去打擾你，希望不要因此對台灣反感，那些低能兒通常都是國民黨跟民眾黨以及中國的網軍在那邊耍智障」、「沒想到日本神戶市議員也能被藍白草抹『收民進黨錢』，我真的快被藍白草笑鼠了」、「那些白黨側翼網軍就是台灣亂源，現在還出征日本議員您，有夠丟臉的！」

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