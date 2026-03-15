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    首頁 > 社會

    割喉小20歲女友不救 載著垂死的她上警所投案

    2026/03/15 05:30 記者張軒哲、許國楨／台中報導
    傅翌豪（右圖）殺了同居人後，開車（左下圖）載著垂死的紀女（左上圖，取自臉書）前往派出所投案。（記者張軒哲攝及翻攝）

    傅翌豪（右圖）殺了同居人後，開車（左下圖）載著垂死的紀女（左上圖，取自臉書）前往派出所投案。（記者張軒哲攝及翻攝）

    臉上有傷 生前疑遭毆打

    台中市豐原區十三日晚間發生驚悚砍人情殺案，捲入廿一年前耕讀園槍擊三死案的六十二歲男子傅翌豪，出獄後與四十二歲紀姓女友同居十餘年，近來疑因經濟問題爭吵，紀女有意分手，二人談判起口角，傅男憤而持刀揮砍紀女頸部，紀女倒臥血泊失去生命跡象，傅男未將紀女送醫，而是開車載著垂死的紀女到警所投案，後來送醫已傷重不治，檢警查出紀女嘴邊另有大小不一瘀傷，不排出生前還遭毆打，檢方訊後聲押禁見。

    同居十餘年 貧賤吵分手

    警方調查，傅男與紀女近期常爭吵，紀再提分手，傅試圖挽回，前晚七時許，傅開車載紀女前往距離住家約一公里的自來水廠旁空地，希望挽回紀女，紀不答應也不願再上車，兩人在路旁口角，傅情緒失控，從車內拿刀揮向紀女頸部，紀女慘遭割喉，當場倒地失去生命跡象。

    送醫搶救 42歲女不治

    約廿分鐘後，警方接獲民眾報案稱，豐勢路自來水廠旁空地有殺人案，警方啟動調查時，十分鐘後傅嫌駕車載著紀女，開至二公里外的翁子派出所，向警方表明「殺人了」，員警趕緊電請救護車將紀女送醫搶救，仍回天乏術。

    據了解，傅男年輕時混幫派，有傷害前科，二〇〇四年發生的台中耕讀園茶藝館槍擊命案，當時是「國泰」與「日信」兩家徵信討債公司談判不成，兩派一陣大亂鬥造成三死與兩重傷，傅男的下腹部與手臂中彈，幸運撿回一命後入獄服刑多年，十餘年前出獄後與前妻離異，與同樣離婚的紀女同居在豐原老家。

    兩人都是第二春 皆無業

    鄰居說，常見二人出雙入對，但近年都無業，紀女三年多前「小中風」，雖不影響日常行動，但也無法工作，經濟困窘。

    警方依準現行犯逮人

    據了解，傅男前往派出所途中一度撥打一一九及一一〇，但他未在第一時間叫救護車或直接載人去醫院，而是前往警所的路上才打電話，此舉不符合救人心切的尋常做法，反而讓人感覺十分刻意，而且是以趕往警所投案為最優先考量。警方依準現行犯逮捕傅男及殺人罪移送法辦，至於其行為是否為自首，交由檢方認定。

    檢方昨天相驗死者，紀女的養母與兒子到場認屍，場面哀戚，初步檢視紀女主要致命傷集中在頭頸部，嘴部附近另有瘀傷，檢方決定擇期解剖。

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