坎坷清秀女 自幼遭送養30來歲小中風

紀女外型亮麗，長髮飄逸。（取自臉書）

台中市豐原區十三日晚間發生驚悚割喉情殺案，受害的四十二歲紀姓女子身世坎坷，她出身在台北市，但自幼被送養至台中市神岡鄉村，在台中成長；事發後養母聞訊趕往醫院痛哭不已，生母也由台北南下，生母表示不清楚女兒跟傅男交往。

紀女三年前曾在台中市議員邱愛珊的服務處，短暫擔任過志工。邱愛珊昨天表示，紀女外貌亮麗，是朋友轉介擔任志工，後來紀女生病小中風後，有傳訊關心，沒想到竟傳來她的死訊，非常遺憾。

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第一段婚姻未成年 14歲就當媽

身材嬌小、長相清秀的紀女，未成年時就有過一段婚姻，十四歲與前夫生下一子如今已成年，離婚後，搬來豐原與傅男同居，一開始濃情密意，紀女一度想替傅男生育孩子，還打排卵針努力做人。近期兩人都無業，倚賴中低收入補助和社會救濟勉強溫飽，她三年多前小中風之後，就未再工作，只能賦閒家中，也放棄求子願望。

邱愛珊表示，紀女是在二〇二二年間擔任過她的團隊志工，大家稱她「小紀」，紀女親切有禮貌，口條很好，能言善道，大約待了三個多月因個人因素離開，後來她當選後，紀女又來擔任過一個禮拜的志工，又因健康因素離開團隊，沒想到再度得知消息，竟是噩耗。

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