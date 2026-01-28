為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    剴剴案二審》惡保母維持無期、18年徒刑 高院：反覆密集以非人道方式凌虐

    2026/01/28 05:30 記者楊心慧／台北報導
    惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐「剴剴」致死，一審分別判處無期、十八年徒刑；高院合議庭昨認定，一審判決無違誤，維持原判。圖為「剴剴戰士」民團在高院外等候宣判結果。（記者塗建榮攝）

    惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐「剴剴」致死，一審分別判處無期、十八年徒刑；高院合議庭昨認定，一審判決無違誤，維持原判。圖為「剴剴戰士」民團在高院外等候宣判結果。（記者塗建榮攝）

    惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐一歲十月大男童「剴剴」致死，震驚各界，台北地院國民法庭將劉彩萱判處無期徒刑、劉若琳判十八年，檢方與被告均上訴。高等法院合議庭昨天認定，劉氏姊妹反覆密集以非人道、五花八門方式凌虐，一審判決無違誤而駁回上訴，維持原判；劉氏姊妹不僅遭二審再次重判，劉彩萱被量處無期徒刑，也是國內虐童案歷來最重的刑度。

    劉彩萱量處無期刑 國內虐童案最重

    剴剴外婆與長期關切的兒少守護行動團體「剴剴戰士」總召張瓦力，獲知判決後，均表達感謝法官與大眾之意。

    劉氏姊妹自二〇二三年九月一日至十二月廿三日，用不同方式傷害剴剴，全身至少四十二處虐待性傷勢，同年十二月廿四日因低血溶性休克死亡。高院合議庭審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁、受命法官文家倩評議認為，劉彩萱見剴剴無家屬探視，在其無反抗能力下，視為宣洩情緒工具，反覆密集凌虐，還將凌虐照傳給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，並夾雜嘲弄、辱罵言語。

    合議庭審酌，剴剴未滿兩歲，身心經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，年幼心靈產生的恐懼也非一般成年人能承受，原審量刑未違反罪刑相當原則及平等原則；本案還可上訴。兩人羈押期將於月底屆滿，高院裁定二月一日起再延押兩月。

    本案負責監督保母的社工陳尚潔，被檢方依過失致死、偽造文書罪起訴，現由台北地院審理中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播