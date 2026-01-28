剴剴案二審》惡保母維持無期、18年徒刑 高院：反覆密集以非人道方式凌虐

惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐「剴剴」致死，一審分別判處無期、十八年徒刑；高院合議庭昨認定，一審判決無違誤，維持原判。圖為「剴剴戰士」民團在高院外等候宣判結果。（記者塗建榮攝）

惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐一歲十月大男童「剴剴」致死，震驚各界，台北地院國民法庭將劉彩萱判處無期徒刑、劉若琳判十八年，檢方與被告均上訴。高等法院合議庭昨天認定，劉氏姊妹反覆密集以非人道、五花八門方式凌虐，一審判決無違誤而駁回上訴，維持原判；劉氏姊妹不僅遭二審再次重判，劉彩萱被量處無期徒刑，也是國內虐童案歷來最重的刑度。

劉彩萱量處無期刑 國內虐童案最重

剴剴外婆與長期關切的兒少守護行動團體「剴剴戰士」總召張瓦力，獲知判決後，均表達感謝法官與大眾之意。

劉氏姊妹自二〇二三年九月一日至十二月廿三日，用不同方式傷害剴剴，全身至少四十二處虐待性傷勢，同年十二月廿四日因低血溶性休克死亡。高院合議庭審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁、受命法官文家倩評議認為，劉彩萱見剴剴無家屬探視，在其無反抗能力下，視為宣洩情緒工具，反覆密集凌虐，還將凌虐照傳給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，並夾雜嘲弄、辱罵言語。

合議庭審酌，剴剴未滿兩歲，身心經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，年幼心靈產生的恐懼也非一般成年人能承受，原審量刑未違反罪刑相當原則及平等原則；本案還可上訴。兩人羈押期將於月底屆滿，高院裁定二月一日起再延押兩月。

本案負責監督保母的社工陳尚潔，被檢方依過失致死、偽造文書罪起訴，現由台北地院審理中。

