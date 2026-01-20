蘆洲驚傳雙屍案 狠砍雙親37刀 啃老逆子落網

新北市三十六歲男子廖聰賢十七日晚間，涉嫌持刀狠砍雙親37刀，警方昨晚在新莊將廖嫌逮捕。（記者陸運鋒攝）

新北市三十六歲男子廖聰賢本月十七日晚間，疑因長期不滿家庭管教及零用錢太少，竟持刀狠殺六十七歲父親及七十五歲母親三十七刀，刀刀見骨，親戚隔天入屋後，驚見二人陳屍倒臥血泊之中，警方昨晚在新莊將廖嫌逮捕，依殺害直系血親尊親屬罪嫌偵辦。

疑長期不滿管教及零用錢太少 36歲廖嫌涉殺害直系血親尊親屬罪

據了解，廖姓父親、許姓母親及廖嫌一家三口，卅年前每月以一萬多元，承租新北蘆洲中山一路公寓四樓，夫妻倆以小貨車賣蔥油餅維生，待人和善，廖嫌則偶爾在工地打零工，沒工作時則游手好閒，二〇一五年曾因吸食愷他命遭警方逮捕，他與前女友生下一子，孩子由前女友撫養。

蘆洲警分局調查，廖姓夫妻十七日傍晚收攤後，廖父前往當地宮廟幫忙，許母則直接返家，但入屋遭到廖嫌持刀殺害，廖父晚間九時許返家後，亦遭埋伏家中的廖嫌砍殺，廖嫌犯案後不到卅分鐘，匆忙下樓騎車逃逸，當晚廖父表妹去電遲遲無人接，直到十八日中午，她著急報案，警方請鎖匠開門，才發現廖姓夫妻陳屍自家客廳。

警方勘驗發現，廖父身中廿四處刀傷，分布在後頸及雙手，且刀刀見骨；許母則頭部遭到重擊，顱骨嚴重凹陷，身中十三處刀傷，兇嫌致死意圖明顯。

警方循監視影像追查，發現廖嫌犯案後變裝騎車逃逸，且將機車棄置路邊停車格，再坐計程車逃往新莊，警方展開地毯式搜索，昨晚六時許逮捕正在閒晃的廖嫌。

