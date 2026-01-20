《以罷制罷》偽造罷免蔡其昌、 何欣純 34被告認罪盼緩刑

國民黨為反制公民團體發起的大罷免，在去年二月發起「以罷制罷」，卻偽造抄襲黨員名冊，偽造民進黨立委蔡其昌與何欣純第一階段罷免提議人共計四二五八份，台中地檢署去年六月起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等卅四名黨工後，台中地院昨天再次開庭，伍、陳等卅四人皆當庭認罪盼緩刑，且同意和蔡其昌、何欣純進行調解。

國民黨台中市黨部去年涉嫌偽造抄襲黨員名冊，中檢起訴的罪名，是刑法的行使偽造文書罪、個人資料保護法的「非公務機關非法利用個人資料」，另外，伍康龍與陳劍鋒等四名黨工，另依選舉罷免法的「非法利用他人個人資料偽造、假冒提議罪」起訴。其中陳、伍兩人還涉嫌刪除對話紀錄湮滅犯罪證據，中檢建請法院從重量刑。

請繼續往下閱讀...

同意與蔡、何進行調解

台中地院昨天第二次召開準備程序庭，卅四人都再次當庭認罪，審判長並詢問檢察官對於給予卅四人緩刑有何意見？

檢察官表示，希望依起訴書具體求刑意見，其中陳劍鋒、伍康龍兩人涉案情節較嚴重，若考慮給予緩刑，應附加符合相當負擔的處分。

因蔡其昌有提出意見狀，認為卅四名被告至今都無人和他聯繫，也無人認錯，尤其沒有向被冒名的四千多人致歉，審判長詢問是否願意和蔡其昌、何欣純調解？卅四人和律師討論後都同意和兩人進行調解。

