「12條通」詐欺犯 載高麗菜躲追緝

石嫌駕駛大貨車在中橫遭查獲。（警方提供）

台中市和平警方日前在中橫公路執行擴大臨檢勤務時，員警於臨檢點遠處發現一輛大貨車遲遲不敢駛入檢查區，執勤員警直覺該司機企圖規避檢查，主動上前盤查，經電腦系統連線比對，發現四十五歲石姓男駕駛竟同時遭到全台十二個地檢署及地方法院發布通緝，有多項詐欺前科，逃逸一年多，是不折不扣的「十二條通」重度詐欺通緝犯。

辯稱停路邊睡覺

和平警方十四日在中橫公路盤查，見一輛大貨車放慢速度，停在路肩，主動趨前盤查，石男神情慌張、言詞閃爍，起初更拒不配合出示證件，佯稱想停在路邊睡一下，試圖與警方僵持，員警嚴厲喝斥其下車接受檢查，查出他是重度詐欺通緝犯，前科累累，分別有十條詐欺前科、一條洗錢、一條偽造文書。

警主動盤查識破

警方調查發現，石嫌自二〇二四年起即因詐欺案展開逃亡，隱姓埋名長達將近兩年之久。

石嫌逃亡期間，憑藉駕駛大貨車全台送貨為生，利用流動性高的職業特性，試圖在各城市間竄逃以躲避追緝，並鎖定山區道路平常少有臨檢盤查，常至梨山地區載運高山蔬果下山，原以為能藉此瞞天過海，未料行經中橫山區，因一時心虛露餡。警方已將他移送歸案。

