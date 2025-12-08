為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    冒老闆電郵騙會計匯60萬 幸及時攔阻

    2025/12/08 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    詐團假冒高層騙匯款警方宣導圖。（記者姚岳宏翻攝）

    詐團假冒高層騙匯款警方宣導圖。（記者姚岳宏翻攝）

    二〇二五年已近尾聲，各企業公司會計忙著結算一整年公司營運利潤，詐騙集團卻又趁機開展拳腳，警方發現，有詐團先在網路取得企業的公開電子郵件，用極為相似的郵件帳號，冒名公司高層向員工寄信，要求立刻匯款至境外帳戶，一名竹科公司會計一時不察、以為郵件帳號真為公司高層指示，逕而直接匯款六十萬元，幸好及時攔阻，錢沒被騙走。

    刑事警察局指出，詐團先在網路搜尋公司老闆、高階主管姓名、公開電子郵件及聯絡方式等，用極為相似的公司郵件帳號名稱，或直接盜用公司郵件帳號，假冒電子郵件，請不知情的員工建立新的LINE群組，利用公司內部團隊不敢向高層求證的心理，以緊急付款等話術命令立刻匯款。

    刑事局提醒，詐團會假扮公司負責人，透過社交工程方式寄出信件到員工信箱，內容多為「建立一個只有會計在內的LINE群組」、「作為公司內部行政群的初始設定」、「再確認其他成員名單後再安排加入」、「群組QR Code回復至此信箱，以便存檔和後續管理」等理由，要求建立LINE群組，規避相關資安措施，再打著公司負責人、高層的名義要求匯款。

    事前建立專用窗口 多重驗證防詐

    刑事局建議，企業有大額匯款時，多重驗證防止詐騙，也可事前建立專用窗口與廠商聯繫，若遇到此類陌生信件，請一定要告知全體員工此詐騙信件是社交工程手法，不要點開，直接刪除，才可事前做好預防，別讓詐欺入侵導致公司一整年的辛苦打水漂。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

