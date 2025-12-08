清潔員私自帶走回收物 認定迥異／士檢曾依竊盜起訴 桃園依無主棄物判無罪

清潔隊員回收32元電鍋事件引發社會議論。圖為示意圖。（資料照）

清潔隊員私自帶走資源回收物的案例層出不窮，但檢察機關認定不一。士林地檢署過去也偵辦過類似案例，當年在時任檢察長把關下，被告是以「非職務上持有」廢棄物，以竊盜罪嫌起訴，取代貪污，法院也認可判處四月徒刑、緩刑二年定讞，讓清潔員未遭褫奪公權；另桃園也有清潔隊員私自帶走廢棄的辦公椅被起訴，但一、二法院均認定椅子為「無主廢棄物」，諭知無罪。

二〇一八年十一月，在台北清潔隊擔任副領班的陳姓女清潔隊員，被檢舉將價值三千元的三人座沙發、坐跨腳墊，私自運至女婿家中，遭廉政署移送法辦，原本承辦的檢察官堅持以貪污罪起訴被告，但時任檢察長相當重視廉政署「微罪不舉」的偵辦手法，行使職權將該案移轉給主任檢察官，要求再詳查實務上是否有其他見解。

請繼續往下閱讀...

後來，主任檢察官廣搜判例，並傳喚清潔隊其他隊員，發現沙發最終被放進的倉庫，並非由陳女負責管理，因此認定，陳女並未與沙發有支配關係，難認屬職務上持有之物，依公務員假借職務上機會犯竊盜罪起訴。最終法官也認可此見解，判處四月徒刑、緩刑二年定讞。

至於在桃園獲判無罪的楊姓清潔員，被查出二〇二〇年三月間，在駕駛回收車時，見路邊有棄置辦公椅，遂將椅子搬上車，再載回家中自用，檢方調查後認定該椅屬「可回收廢棄物」，依涉犯貪污侵占職務上持有之非公用私有財物罪，將他起訴。

法官審理時，查看清潔隊辦理各里清運傢俱登記表，並未有民眾通報清除該椅，足以認定為「無主廢棄物」，且依被告所述「辦公椅屬廢棄物，公司不會收」，得認楊男是出於自己所有意思，而予以占有，且取得所有權，非屬公有財物，不得以貪污侵占罪相繩。

另一方面，桃園市政府環保局在法院要求下釋明，辦公椅屬大型垃圾，為「非可回收廢棄物」。法官以此認定，市府未違約、也未短收權利金，難認楊男違背法令，諭知無罪，全案上訴高等法院，二審法官認為判決無誤，駁回上訴。

法界︰內部應訂定制度 走行政流程懲處

法界人士指出，外界議論公務員本身要守規矩，確實是該重視的議題，內部應訂定制度，若有清潔員違規私自帶走回收物，屬內部懲處問題，應走行政流程懲處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法