預謀殺全家》撞斷姊夫腿 丟瓦斯桶燒姊姊／法官︰「無人亡純屬被告僥倖」運將重判

新竹地院法官感嘆一連串殺人計畫未致人於死，「純屬被告僥倖」，依殺人未遂罪重判陳男有期徒刑十年。（資料照）

不滿姊處理母親遺產起糾紛

新竹縣陳姓計程車司機不滿姊姊處理母親遺產而起糾紛，竟預謀殺害姊姊全家人，陳男先開計程車撞姊夫夾牆使腿斷掉變形，又上門丟汽油彈與瓦斯桶想燒死姊姊與姊姊的女兒，所幸無人死亡，讓新竹地院法官感嘆一連串殺人計畫未致人於死，「純屬被告僥倖」，依殺人未遂罪重判陳男有期徒刑十年。

陳男依殺人未遂罪 判10年

法官調查，二〇二二年陳男將鍊住的黑狗活活餓死、渴死，被新竹地院依違反動保法判刑二月併科罰金廿萬元。隔年陳男對姻親砸汽油彈成傷後，再持空氣槍追殺，又被依傷害與毀損罪判刑。

去年二月，陳男因不滿母親遺產分配結果，欲報復協助處理的姊姊，先到姊姊陳女家，開計程車衝撞姊夫擠壓到圍牆，將姊夫的腿撞斷變形，姊夫則卡在車與牆中間無法動彈。

陳女與女兒聽聞慘叫聲跑出查看，陳男打開四公斤瓦斯桶使之成為噴火狀態，見姊姊與外甥女嚇得轉身跑回住家，陳男將瓦斯桶丟進姊姊家，又再從車上搬十公斤瓦斯桶丟進去，接著點燃汽油彈放在姊姊家門口。

陳女女兒與女婿見狀逃出住家，想救夾在牆邊的父親，陳男為阻止，竟持鐮刀追殺二人，夫妻倆奮力將陳男壓制。

陳男落網稱「想要燒死姊姊」

陳男落網時供稱，他與姊姊有深仇大恨，他當時想把整棟房子燒掉，想要燒死姊姊。陳男告訴法官，母親過世後繼承問題應該要大家坐下來談，本來長輩講好他跟哥哥一人分一塊土地，後來姊姊自己找代書把事情處理掉，變成一棟房屋給他哥哥，剩下的土地共同持有，姊姊把他弄到家裡都破碎，為此遺產糾紛，讓陳男對姊姊懷有置之於死地的強烈恨意。

合議庭審酌陳男不思理性解決兄弟間遺產繼承糾紛，竟遷怒協助處理的姊姊，罔顧姊姊全家人生命，先開車衝撞姊夫，又拿瓦斯桶、汽油彈對姊姊家放火，嚴重動搖社會安全，其殺人犯行雖未致人於死，但此「純屬被告僥倖」，最後依殺人未遂罪重判有期徒刑十年。

