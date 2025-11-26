律師︰須追查 黑暗產業鏈共犯結構

被害人律師楊佳陵受訪指出，檢警務必持續追查「黑 暗產業鏈」共犯結構。 （記者楊國文攝）

藝人黃子佼持有大量兒少性影像片，被害人多達卅七人，一審依違反兒少法判刑八月，高等法院考量黃已與全部被害人和解，昨依違反個資法輕判一年六月、緩刑四年；一位被害人的委任律師楊佳陵聆判後表示，黃子佼的刑期長短或是否被關，並非重點，遏阻數位性犯罪仍有不足之處，「創意私房論壇」仍有被害人在角落沒有人幫忙，呼籲司法及警政單位務必持續追查境外平台的共犯結構，使加害者無所遁形。

楊佳陵律師指出，對被害人來說，刑期長短或黃有沒有被關，並非最後目的，「我們的重點是此判決是否能讓社會意識到，只要有一次下載，就會對一個兒少造成一輩子無法抹滅的傷害」，希望此案結束是被害人療癒的開始，也是台灣社會對兒少保護的重新開始。

請繼續往下閱讀...

她表示尊重高院判決結果，不會上訴，此判決也凸顯現行法律對遏阻此類數位性犯罪還有不足，例如創意私房論壇還有被害人在角落沒人幫忙，更希望看到將來立法修正、全體社會對此議題持續監督，這比任何單一判決更加重要，「真正的正義，不止在法庭內，而是在如何替每個孩子建立更安全的社會。」

對於黃子佼日前聲明稿所說「若沒有下載，就沒有人會供給」，楊佳陵認為，黃這個聲明相當關鍵，不僅揭示數位性暴力犯罪的結構性根源，更應成為他深切反省的起點，期盼他能將此認知轉化為未來彌補過錯、防止再犯的具體行動。

楊佳陵說，黃子佼案僅是冰山一角，那些最初拍攝、製作、上傳影像，並建立平台牟利的加害者，至今仍有許多人逍遙法外，他們才是這條黑暗產業鏈的源頭，呼籲司法、警政單位，勿因單一案件進展而停下腳步，須讓加害者無所遁形，才能真正保護所有孩子能在一個沒有恐懼、身心健全的環境中安心長大。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法