為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    律師︰須追查 黑暗產業鏈共犯結構

    2025/11/26 05:30 記者楊國文／台北報導
    被害人律師楊佳陵受訪指出，檢警務必持續追查「黑 暗產業鏈」共犯結構。 （記者楊國文攝）

    被害人律師楊佳陵受訪指出，檢警務必持續追查「黑 暗產業鏈」共犯結構。 （記者楊國文攝）

    藝人黃子佼持有大量兒少性影像片，被害人多達卅七人，一審依違反兒少法判刑八月，高等法院考量黃已與全部被害人和解，昨依違反個資法輕判一年六月、緩刑四年；一位被害人的委任律師楊佳陵聆判後表示，黃子佼的刑期長短或是否被關，並非重點，遏阻數位性犯罪仍有不足之處，「創意私房論壇」仍有被害人在角落沒有人幫忙，呼籲司法及警政單位務必持續追查境外平台的共犯結構，使加害者無所遁形。

    楊佳陵律師指出，對被害人來說，刑期長短或黃有沒有被關，並非最後目的，「我們的重點是此判決是否能讓社會意識到，只要有一次下載，就會對一個兒少造成一輩子無法抹滅的傷害」，希望此案結束是被害人療癒的開始，也是台灣社會對兒少保護的重新開始。

    她表示尊重高院判決結果，不會上訴，此判決也凸顯現行法律對遏阻此類數位性犯罪還有不足，例如創意私房論壇還有被害人在角落沒人幫忙，更希望看到將來立法修正、全體社會對此議題持續監督，這比任何單一判決更加重要，「真正的正義，不止在法庭內，而是在如何替每個孩子建立更安全的社會。」

    對於黃子佼日前聲明稿所說「若沒有下載，就沒有人會供給」，楊佳陵認為，黃這個聲明相當關鍵，不僅揭示數位性暴力犯罪的結構性根源，更應成為他深切反省的起點，期盼他能將此認知轉化為未來彌補過錯、防止再犯的具體行動。

    楊佳陵說，黃子佼案僅是冰山一角，那些最初拍攝、製作、上傳影像，並建立平台牟利的加害者，至今仍有許多人逍遙法外，他們才是這條黑暗產業鏈的源頭，呼籲司法、警政單位，勿因單一案件進展而停下腳步，須讓加害者無所遁形，才能真正保護所有孩子能在一個沒有恐懼、身心健全的環境中安心長大。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播