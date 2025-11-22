月世界垃圾山 16年環工里長是藏鏡人

高雄市岡山區碧紅里里長李有財。（取自高市府民政局網頁）

李有財聲押、兒子收押

高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地，遭傾倒廢棄物數百公噸案，橋頭地檢署搜索三家清運業者，先法辦收押指揮傾倒垃圾的男子蘇邦誠後，再查出幕後首腦是被稱為「環工里長」的高雄市岡山區碧紅里里長李有財，檢方指揮將李男及其兒子李子森等三人拘提到案，訊後李子森及男子施山正獲准收押，李有財聲押開庭中。

有十六年里長經歷的李有財，自稱擁有環境工程碩士學歷，曾參選市議員未當選。去年初李男父子在岡山承租廠房堆放廢棄物，卻分別在元月、三月間二度引發大火，廢棄物燃燒造成地區嚴重的空氣污染，兩次均遭環保局各開罰十九．五萬元。不過李有財否認涉入濫倒案，辯稱是兒子所為。

李有財否認涉案 稱兒子所為

檢方於十九日搜索勗瑞、貿毅、侑鴻三家合法清運業者及岡山一家茶行等處，認定拘提到案的蘇邦誠涉案重大，聲押禁見獲准，接著再拘提李有財父子、司機施山正等人到案。

檢方追查，在台南立案的勗瑞、貿毅兩家公司，於台南市收攬一般家庭垃圾，為省去處理費用，未將垃圾運入焚化爐處理，而是轉運到高雄岡山交由侑鴻公司承租廠房囤積垃圾，累積一定數量後，再由蘇男指揮手下將垃圾載運到田寮山區產業道路邊傾倒；檢方查出，幕後就是侑鴻公司實際負責人李有財父子操控。

檢察官認定李有財父子與蘇男、施男觸犯廢棄物清理法、組織犯罪防制條例等罪嫌重大，其中蘇已先收押，另有勗瑞公司業者鄭男六十萬元交保、貿毅公司業者黃男一百萬元交保，清運車司機林男、沈男、馮男各廿萬元交保。

李有財從國民黨轉入民進黨，後以無黨籍參選里長，昨被民進黨高市黨部開除黨籍。

李有財父子承租廠房堆放垃圾。（記者蔡清華翻攝）

