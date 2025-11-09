為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    健走拿獎金領到5百 被誘投資遭詐3百萬

    2025/11/09 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    詐團在臉書和抖音投放健走拿獎金的廣告。（記者顏宏駿翻攝）

    詐團在臉書和抖音投放健走拿獎金的廣告。（記者顏宏駿翻攝）

    彰化縣黃姓男子無意間見到「愛無邊界」、「健走拿獎金」公益廣告，只要把健走五公里的證明，上傳到活動的LINE社群，就可領五百元獎金。他加入LINE社群，也拿到五百元獎金，卻被慫恿投資虛擬貨幣，把三百萬元交給三名年輕車手。彰化地院分別判處三人各一年三月至二年三月徒刑，三人還須全數賠償黃男損失。

    判決書指出，黃男今年四月被臉書「健走拿獎金」、「愛無邊界．溫暖無邊」、「公益健走」廣告吸引，點擊後被引導進一個LINE群組，對方宣稱截圖證明自己健走達五公里，就能拿五百元獎金。黃男達成目標後，對方又宣稱獎金須由「執行長」核發，黃又加入「執行長林景善」LINE群組，上傳自己健走證明與銀行帳戶，對方也匯款五百元。

    黃男拿到獎金後，有多名群組的成員傳訊息給他，指投資虛擬貨幣可獲暴利，黃男心動之下，今年四月卅日把三百萬元交給三名年僅廿一、廿二歲車手，車手當場秀手機APP，讓他以為這筆錢已進入黃男的虛擬貨幣投資專屬帳戶。

    不到一個月，對方告知之前投資的三百萬元，本利已高達二〇三三萬餘元，但因金額過大，黃的投資專屬帳戶被金管會列為「警示帳戶」，必須解約才能領出本利，解約須先支付二〇％、四〇六萬元的解約金。

    黃把這段遭遇告知兒子，經兒子提醒才驚覺受騙，報警後與警方設局，五月廿二日以面交四〇六萬元名義釣出三名車手，警方當場逮捕張姓取款車手，及在附近監控的蘇男和李男，三名車手宣稱沒拿到報酬就被抓。

    彰化地院依加重詐欺等罪，判決負責收款的張男二年三月徒刑，蘇、李各一年六月、一年三月徒刑。民事部分，判決三人應連帶賠償黃男三百萬元損失，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播