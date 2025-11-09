健走拿獎金領到5百 被誘投資遭詐3百萬

詐團在臉書和抖音投放健走拿獎金的廣告。（記者顏宏駿翻攝）

彰化縣黃姓男子無意間見到「愛無邊界」、「健走拿獎金」公益廣告，只要把健走五公里的證明，上傳到活動的LINE社群，就可領五百元獎金。他加入LINE社群，也拿到五百元獎金，卻被慫恿投資虛擬貨幣，把三百萬元交給三名年輕車手。彰化地院分別判處三人各一年三月至二年三月徒刑，三人還須全數賠償黃男損失。

判決書指出，黃男今年四月被臉書「健走拿獎金」、「愛無邊界．溫暖無邊」、「公益健走」廣告吸引，點擊後被引導進一個LINE群組，對方宣稱截圖證明自己健走達五公里，就能拿五百元獎金。黃男達成目標後，對方又宣稱獎金須由「執行長」核發，黃又加入「執行長林景善」LINE群組，上傳自己健走證明與銀行帳戶，對方也匯款五百元。

黃男拿到獎金後，有多名群組的成員傳訊息給他，指投資虛擬貨幣可獲暴利，黃男心動之下，今年四月卅日把三百萬元交給三名年僅廿一、廿二歲車手，車手當場秀手機APP，讓他以為這筆錢已進入黃男的虛擬貨幣投資專屬帳戶。

不到一個月，對方告知之前投資的三百萬元，本利已高達二〇三三萬餘元，但因金額過大，黃的投資專屬帳戶被金管會列為「警示帳戶」，必須解約才能領出本利，解約須先支付二〇％、四〇六萬元的解約金。

黃把這段遭遇告知兒子，經兒子提醒才驚覺受騙，報警後與警方設局，五月廿二日以面交四〇六萬元名義釣出三名車手，警方當場逮捕張姓取款車手，及在附近監控的蘇男和李男，三名車手宣稱沒拿到報酬就被抓。

彰化地院依加重詐欺等罪，判決負責收款的張男二年三月徒刑，蘇、李各一年六月、一年三月徒刑。民事部分，判決三人應連帶賠償黃男三百萬元損失，可上訴。

