雙屍案曾女 學生時代是泳將╱富少陳男 友稱他常去夜店

曾女熱愛潛水、游泳，IG上常PO出她在國外海灘上的泳裝照。（記者鄭景議翻攝）

台北市信義區永吉路一處豪宅驚傳男女雙屍命案。

其中曾姓女死者經網友搜尋發現，她生前從事美甲業，是一名陽光女性，在朋友圈中人緣好，熱愛潛水、游泳，IG上常PO出國渡假、人在國外海灘的泳裝或潛水照，今年還去俄羅斯遊玩，一個多月前才從菲律賓渡完假回台。

曾女剛從菲國渡假回台

據了解，外型亮眼、氣質清新的曾女，學生時期游泳成績出色，近年從事美容美甲相關工作；網友表示：「看起來那麼陽光的人，怎麼會這樣走了？」不過有網友發現，陳男臉書上「穩定交往中」對象，並非與陳男同處一室身亡的曾女。

有知情人士說，創投富少陳男出身富裕家庭，過去常去夜店。認識陳男的友人說，陳男施用大麻並不令人意外，但毒咖啡包是混摻的毒品，購買或施用的人，根本無法完全了解其中有哪些成分，為何也會成為陳男毫宅的桌上物，令人不解。

本月二十五日晚間，陳男的父親因許久未見到兒子，察覺異狀後報警，警方破門進入屋內，發現陳男與曾女兩人陳屍在客廳沙發旁，客廳桌上留有白色粉末、藥錠、煙彈等物，警方篩出至少含有四種毒品成分。

