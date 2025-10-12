為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    也是單親爸 當車手3小時判二年半

    2025/10/12 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    車手一夜賺12萬元，被警方循線查獲，所得全數沒收，還被彰化地院判處2年6月徒刑。（資料照）

    車手一夜賺12萬元，被警方循線查獲，所得全數沒收，還被彰化地院判處2年6月徒刑。（資料照）

    育有年幼女兒的何姓單親爸，十年前加入跨國詐欺集團被起訴，法院纏訟時，他又當詐欺集團車手，短短三小時狂領八十多萬元，共十二人受害，何男賺得十二萬元酬勞後，被警方查獲。他向法官請求，表示有年幼女兒要養育，希望獲得憫恕輕判，讓他早日出獄，彰化地院仍依加重詐欺罪將他判刑二年六月、併科罰金十二萬元。

    判決指出，何男十年前加入機房設於中國的跨國詐欺集團，高雄地檢署於二〇一六年起訴何男等卅多人，此案仍在法院審理中，尚未審結確定。但何男卻在前年五月十九日當車手，從晚間七時卅八分至十時四十五分，共三小時七分鐘，在彰化縣田中鎮與社頭鄉的便利商店、郵局提款機，共領出八十多萬元，每領出一筆金額，立刻轉交附近監控的上級「小丸丸」，總共十二人受害，財損最少的金額為一萬二千元，最高十五萬元。

    何男供稱，上級「小丸丸」交給他十二張提款卡，上述時間載他去提款。警方透過提款機監視器畫面抓到何男，尚未查獲「小丸丸」，何男得一人扛起十二人的損失。彰化地檢署將何男起訴，聲明他犯下十二案，每罪應至少判刑一年五月。

    彰化地院審理時，何男表示近期工作剛穩定，找到板模工職業，希望能用正當收入賠償被害人，他有一個年幼女兒，還有另案要執行（指十年前詐欺舊案），希望法官輕判，讓他能早日出獄。

    法官認為他雖坦承犯行，但提領的金額不低，且沒有賠償被害人和解，每罪各判一年五月至一年七月，應執行二年六月；至於十二萬元報酬，雖未宣告沒收，但併科罰金十二萬元，等同沒收不法所得。

