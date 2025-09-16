百萬毒品扔公墓 製毒工廠一樣見光死

刑事局中打破獲毒咖啡包製毒工廠，起出製作毒咖啡包的封口機和成品。 （記者陳建志翻攝）

2025/09/16 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心接獲線報，男子張家翔以彰化員林的鄉下三合院為掩護，開設製毒工廠生產毒咖啡包，並由許姓同夥幫忙運毒，警方查緝時，許嫌逃逸將毒咖啡包丟棄在公墓內，不過還是被警方查獲，起出市價一百多萬的毒咖啡包成品二三九八包、毒品藥錠二大包、製毒原料卡西酮一包、封口機等製毒工具，二名嫌移送法辦後近日依毒品罪嫌起訴。

三合院當掩護 警循線逮兩嫌

刑事局中打去年接獲情資，有不法集團在彰化縣員林市製造三級毒品毒咖啡包販售牟利，與彰化縣警察局員林分局及台中市警局第六分局等單位共組專案小組，報請彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

去年十月見時機成熟，持拘票、搜索票前往彰化員林的製毒工廠查緝，兩人正好帶著成品要外出交貨，當場逮獲涉嫌製毒的嫌犯張家翔（卅歲），同夥的許姓男子（廿九歲）則帶著毒咖啡包趁隙逃逸，途中見警緊追不捨，行經彰化縣永靖鄉公墓時將毒咖啡包隨手丟棄，全遭員警查獲，警方鎖定行蹤持續追緝，在台中市清水區將他拘提到案。

警方並在彰化製毒工廠內，查扣毒品咖啡包二三九八包、毒品藥錠二大包、製毒原料卡西酮一包（毛重二六九公克）、犯罪所得新台幣十四萬六千九百元、封口機一臺、分裝工具一批、磅秤三個、K盤三個等證物，毒品市價初估超過百萬元，訊後依違反毒品危害防制條移送彰化地檢署偵辦，兩人都被法院裁准羈押禁見，檢察官近日偵結依毒品罪嫌將二人起訴。

許姓嫌犯逃逸時將毒咖啡包丟棄在公墓內，警方鑑識人員到場採證。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法