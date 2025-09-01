為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    網拍知名賣場展售象牙製品 老闆判刑6月

    台北地院近日審結，認定謝男違反野生動物保育法，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    2025/09/01 05:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕Yahoo拍賣網站粉絲數逼近萬人的二手賣場，去年八月間竟刊登亞洲象或非洲象牙製的茶壺把手、茶杓，並將商品展示在實體店面，警方發現後，持搜索票前往店面搜索扣得象牙製品，並將謝姓負責人移送法辦。台北地院近日審結，認定謝男違反野生動物保育法，判處有期徒刑六月，得易科罰金，緩刑兩年，並須支付公庫六萬元。

    檢警查出，謝姓負責人於去年八月十七日前，向不詳姓名之人購買該批象牙商品後，將該批商品刊登在其賣場中。刊登附帶象牙茶壺把手、茶杓照片，並提供「牙白色茶杓」、「牙白交錯把」、「牙白交錯紋手柄」等商品資訊，陳列、展示並暗示販售象牙產製品；此外，也將商品陳列在實體店面內。

    保安警察第七總隊上網巡邏時，發現該賣場在販售疑似象牙商品，持法院核發的搜索票前往搜索，扣得象牙茶壺把手兩個、象牙茶杓三個，送國立自然科學博物館鑑定後，確認為亞洲象或非洲象牙製品。

    警方認定，謝姓負責人違反野生動物保育法中的未經主管機關同意，意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪送辦。檢察官偵訊後將他起訴。

    法官審理後，認定謝男違反野生動物保育法，判處有期徒刑六月；考量謝男於五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑，因一時失慮誤觸法網，經偵審程序及刑之宣告後，應已知警惕，無再犯之虞，故予以緩刑兩年，以勵自新。另須於判決確定一年內，向公庫支付六萬元，全案仍可上訴。

