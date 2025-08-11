全國十大詐騙提款熱點首度公布 車手出沒時段 凌晨零點最猖狂

刑事警察局昨首度公布今年上半年全國十大詐騙提款熱區，並揭露車手活動特徵與高峰時段。（記者姚岳宏翻攝）

2025/08/11 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團手法不斷翻新，最後仍需車手至ATM提領現金，刑事警察局昨首度公布今年上半年全國十大詐騙提款熱區，並揭露車手活動特徵與高峰時段，包括全程戴口罩、頻繁更換提款卡、停留五至十分鐘等，最常出沒時段為凌晨零時及下午一點以後，提醒民眾提高警覺，共同防堵詐騙資金流竄。

刑事局公布的十大提款熱點遍布南北，包括內埔學府郵局、朴子郵局、三重正義郵局、合作金庫三重分行、第一銀行西門分行、湖口郵局、統一西寧南門市、斗六鎮北郵局、台北南陽郵局、國泰人壽三峽海山通訊處等，這些提款熱區大多交通便利，如交流道附近、捷運站，或大學校區開放區域，成為車手快速進出、避人耳目首選。

刑事局表示，近年來部分金融機構陸續導入警語提醒、提款額度限制、人臉辨識等功能，其中中國信託、兆豐銀行已研發出智能辨識功能，展現企業社會責任，惟整體而言，目前全台ATM防詐功能仍待加強，能有效識別車手行為的設備尚屬少數，期盼更多金融機構能主動投入防詐技術開發，成為阻詐戰線的堅強後盾。

刑事局設車手專區 籲民眾檢舉通報

刑事局提醒，刑法及詐欺犯罪危害防制條例規定，協助提領詐騙款項者，將被視為共犯或幫助犯。同時為協助查緝詐團成員，刑事局已於官網設立「詐欺車手專區」，公布多名車手照片，呼籲曾目擊或辨識出照片中對象，請即撥打一六五反詐騙專線通報，協助警方盡早追緝幕後主嫌。

