赴中國組洗錢集團 台灣科技公司淪詐騙水房

新竹檢警偵辦中國虛擬貨幣詐騙集團以在台科技公司掩護詐騙資金，執行4波查緝行動，查扣手機和現金等相關證物。（新竹地檢署提供）

2025/06/12 05:30

8嫌起訴 6人收押中

〔記者廖雪茹／新竹報導〕設在中國廈門地區的虛擬貨幣詐騙集團，利用通訊軟體遙控指揮，在台以電腦科技公司偽裝作為詐騙資金流轉與車手調度中樞，假裝幣商安排面交，誘騙被害人交付現金後，立即用電子錢包轉帳掩飾金流，使被害人誤信完成合法泰達幣交易；新竹檢警查出五十三人遭詐騙共五一六九萬元，將主嫌張皓閔、吳冠寰等六人聲押獲准，並以詐欺取財罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴八名嫌犯。

53人遭詐騙5千多萬元

新竹地檢署表示，此詐騙集團由張男等人共同發起，張男涉嫌在中國規劃、制定詐騙集團的規章及教戰手冊，接洽境外俗稱「盤口」的機房集團，張男也在台籌組車手人員，並指示吳男經營位於台中市北屯區的旭輝寰宇有限公司作為水房據點，招募其公司員工擔任取款及收水車手。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，詐欺集團「控台」人員，透過TELEGRAM（俗稱「飛機」）及FACETIME等通訊軟體串接配合的車手集團及盤口成員，依照派單資料（俗稱水單，包含時間、地點及兌幣金額），彙整被害人遭詐騙欲行兌換的虛擬貨幣「泰達幣」，總額提供吳男，由吳聯繫幣商集團人員，將泰達幣總額匯入特定電子錢包地址內，再將派單資料傳送面交取款車手。

待詐欺集團對被害人實行詐術，被害人依指示交付款項與假冒幣商的面交車手後，車手當場將泰達幣匯入詐欺集團提供給被害人使用的電子錢包地址，再將詐騙現金親自或透過水房窗口吳男及收水人員收受，營造面交車手僅係單純幣商，而與被害人完成虛擬貨幣交易的假象。

全案由新竹地檢署檢察官葉子誠、陳亭宇指揮新竹縣橫山警分局、刑警大隊偵辦，執行四波查緝行動，全案共拘提十人，搜索電腦科技公司在內多處地點，成功破獲假借科技公司為掩護的虛擬貨幣詐騙集團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法