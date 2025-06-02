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    首頁　>　社會

    廣告「攝狼」偷拍短裙妹 7女同事也受害

    廣告資深攝影師劉姓男子，偷拍女子裙底被警方帶回偵 辦。 （記者陸運鋒翻攝）

    廣告資深攝影師劉姓男子，偷拍女子裙底被警方帶回偵 辦。 （記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/02 05:30

    〔記者陸運鋒／新北報導〕在這個鏡頭無所不在的時代，不僅公共場所、大眾交通運輸工具等成為偷拍狼下手的地方，連行政機關及司法機關都曾發生過偷拍事件，不過，除了陌生人以外，就連熟識的人都可能成為偷拍狼；一名資深廣告攝影師劉姓男子，日前偷拍年輕女子裙下風光時被逮個正著，新北警方擴大偵辦，赫見還有七名女同事也受害。

    據了解，住在新北市的四十七歲劉姓男子，是台北市某廣告公司資深攝影師，劉男除正職外，業餘時間還有接婚攝或外拍等賺取外快。

    新北市永和警分局調查，劉男上個月下班後，跑到住家附近某五金百貨，先假裝挑選購買物品，再偷偷摸摸走到一名穿著短裙年輕女子身後，持手機蹲下綁鞋帶時偷錄裙底風光，時間不過短短兩秒，而店員第一時間發現將劉男抓住，並通報警方前來將人逮回，警詢後依妨害性隱私及不實性影像罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方查扣劉男的手機進一步檢視，發現隱藏相簿裡有超過廿名穿著長、短裙年輕女子裙底影像，而劉男甚至在偷拍前，還會先將手機鏡頭對準被害女子臉部，案經擴大偵辦，逐一比對並從影像中所拍攝到辦公室的天花板，得知劉男竟還涉嫌偷拍女同事。

    警方通知其中一名被害女同事後，陸續再指認出其他六名被害女同事，這些女同事被通知前來製作筆錄時，對於自己被偷拍都感到非常訝異，得知偷拍狼竟然就在身邊，直呼「真是有夠噁心！」，紛對劉嫌提出告訴。

    偷拍還先拍臉 7女同事提告

    警方表示，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處三年以下有期徒刑；未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金；無故以工具窺視、竊聽、攝錄他人非公開活動，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。

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