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    台獨先鋒護產官司 法院認63年前筆錄 廖文毅後人敗訴

    台獨先鋒廖文毅（前排左一），曾在日本組織「台灣共和國臨時政府」。（資料照）

    台獨先鋒廖文毅（前排左一），曾在日本組織「台灣共和國臨時政府」。（資料照）

    2025/05/31 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕一九五六年二月二十八日在日本東京宣布成立「台灣共和國臨時政府」的台獨先鋒廖文毅，其後人主張，當時為避免國民黨政府羅織罪名抄家，廖家找友人戴家借名藏匿土地，但戴家當成自家的地同意政府徵收，獲利近三千萬元，請求返還不當得利。高等法院台南分院審理認為，六十三年前的一份和解筆錄記載土地是雙方「買賣」，依此駁回廖家之訴。

    廖家：避免抄家借名戴家藏產

    戴家：筆錄記載買賣移轉土地

    廖家主張，家族在日治時期經營「大承興業株式會社」，一九六二年間公司與戴家因土地產權發生爭訟，經嘉義地院訴訟和解，由公司將土地「基於買賣」移轉給戴ＸＸ，後來第五河川局啟動價購與徵收程序，戴家領得補償及價購款合計二八二○萬餘元。

    廖家後人說，當年和解並非真的買賣，而是借名藏產，戴家無權領取相關補償金，且當年簽署和解未取得全體股東同意，未遵守當時民事訴訟法的和解程序規定，應屬無效，依此請求戴家返還二八二○萬餘元及尚未登記的六筆土地。

    戴家主張，當年筆錄清楚記載「基於買賣」移轉土地，廖家主張的借名或交易虛偽並無證據，主張還款的請求權也超過民法規定的十五年。

    雲林地院採信一九六二年的和解筆錄，表示若當年不服和解內容，依民事訴訟法規定，應在卅日內提「繼續審判」。二審台南高分院認為，廖家於二○一三年才聲請續審且被駁回，因而再次駁回廖家的上訴。

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