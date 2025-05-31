台獨先鋒廖文毅 國民黨逮家人逼他返台

台獨先鋒廖文毅（前排左一），曾在日本組織「台灣共和國臨時政府」、自稱大統領，廖家後人指控，在白色恐怖時期，土地曾借名登記給戴家避免遭國民黨迫害，但戴家卻將土地配合政府徵收，請求返還補償金，遭法院認定1962年為買賣和解，敗訴確定。（資料照）

2025/05/31 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台獨先鋒廖文毅於一九一○年在雲林西螺出生，一九五六年「二二八事件」九週年時，他在東京宣布成立「台灣共和國臨時政府」自封大統領，在日本宣傳台獨運動，但遭國民黨以其家人安全威脅最終瓦解。

日治時期廖父擁近千甲地

廖家於一九二○年成立「大承興業株式會社」，家族集中祖產新購農地，此後成為雲林平原的大地主，並設有拓殖、物產、信託等姊妹社，形成交叉持股體系。廖文毅的父親廖承丕，在日治時代初期便累積近千甲土地，成為當時台南州屬一屬二的大地主。

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對戰後政權從懷抱希望到失望

受日本教育的廖文毅，一九四五年短暫擔任當時國民黨政府的地方職務，原本對戰後政權懷抱希望，但很快便對貪污橫行、治理失能等感到失望，決定出走日本，一九五五年稱將成立「台灣臨時國民議會」，隔年宣布成立「台灣共和國臨時政府」，廖家遭國民黨整肅。

在日成立台灣共和國臨時政府

國民黨情報系統滲透廖家，逮捕廖家多名親屬入獄，還有家屬被判死刑，隔年特務帶著兩卷磁帶赴日，一卷是廖母哽咽勸子回家、一卷是家人在牢中哀求救命，當時政府還對他提出免訴、特赦及官職貸款等條件，廖文毅考量家人安危，選擇回國。

被迫成國民黨宣傳樣板

一九六五年五月十四日在松山機場貴賓室，國民黨政府的新聞局官員高喊「廖文毅棄邪歸正」，廖在機場表示放棄台獨，指最大威脅是共產滲透，願投身反共陣營後，廖的家屬總算獲釋，廖被安排為曾文水庫、台中港計畫顧問，直到一九八六年病逝台中沙鹿。

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