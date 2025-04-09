新光三越氣爆》現場充滿瓦斯 欣中急卸責／第一時間發新聞稿 稱與瓦斯無關

台中新光三越瓦斯氣爆，檢 方查出樓層的瓦斯管線總開 關未關閉。 （資料照）

2025/04/09 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台中新光三越百貨公司二月十三日發生的氣爆案，已查出具體事證，包括事故現場的瓦斯感知器遭拆除，樓層的瓦斯總開關未關閉等。回顧氣爆事件發生之初，警方與消防單位忙著救災和善後，以及外界高度關心災情之際，欣中天然氣公司則是迅速於當天中午發出新聞稿，明確強調施工前已封塞管線，事後檢測無異常，氣爆肇因與瓦斯無關；如今事證顯示案情恐怕大逆轉，當初欣中急於澄清的大動作，如今看來形同第一時間忙著卸責。

據了解，依照SOP流程，業者施工前會請瓦斯公司關閉總開關，並排空瓦斯管線內的瓦斯餘氣，新光三越因施作櫃位改裝工程，向欣中天然氣公司辦理用氣暫時停止申請，欣中天然氣公司的說法顯示他們「該做的都做了」，但檢方調查的事證卻是瓦斯總開關未關閉，才會造成現場充滿瓦斯，遇火花引發大氣爆，而非初始研判的瓦斯支管內有殘留餘氣。

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拆除感知器極為不當

台中地檢署目前仍在調查為何要拆除瓦斯感知器、為何未關閉瓦斯總開關，尤其瓦斯感知器是用來偵測空氣中瓦斯濃度是否異常的裝置，以便於提早發現異常，拆除感知器是極為不當之舉。

台中地檢署昨天指出，已收到台中市消防局的調查報告，將進行後續的責任釐清。台中市消防局長孫福佑回應，已將相關調查資料送地檢署，基於偵查不公開，不便對外說明。新光三越也表達，在偵查不公開下，將全力配合檢警調查，盼盡快釐清事件真相，公司會負起該負的責任，絕不逃避。

欣中天然氣︰對案情不回應

欣中天然氣公司表示，無法對案情做具體回應；至於第一時間發新聞稿，是因當下勘查時，表內管都關閉、拆表作業也確實，第一時間去現場用檢知器、激光器掃描現場，確實都沒有瓦斯殘留及燃燒的跡象，才會發出新聞稿釋疑。

欣中的新聞稿當時強調，案發前三天已將既有櫃位瓦斯表拆卸，管路封塞停氣，氣爆後逐樓勘查，瓦斯管線外觀、封塞塞頭均完整正常，使用天然氣專用激光器檢測，確認沒有瓦斯洩漏反應，現場也無燃燒跡象，氣爆肇因與瓦斯無關。

依檢方目前調查所得，已能說明為何現場充滿大量瓦斯，對照有工人聞到瓦斯味後的二十分鐘發生氣爆，到底是施工現場切割器的火花引爆、或是吸菸導致？迄目前都不能排除，有賴相關單位持續調查釐清。

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