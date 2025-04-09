家族政商實力雄厚／欣中董座 是馬團隊後援會要角

台中新光三越瓦斯氣爆，檢 方查出樓層的瓦斯管線總開 關未關閉。 （資料照）

2025/04/09 05:30

企業跨足醫療、生技、餐飲等

〔記者楊心慧／台北報導〕欣中天然氣公司董事長林高德是在台中有超過九○年歷史的知名醫療集團澄清醫院第三代，同時也是澄清醫院總院長，次子林晉頡自創和億生活餐飲集團，爭取到米其林一星的「添好運」台灣經營權，家族企業屬多角化投資，橫跨醫院、天然氣、餐飲業、生技公司，更被視為奠基台中的老牌家族，政商關係實力雄厚。

林高德是澄清醫院第三代

林高德是前副總統謝東閔的女婿，曾任前總統馬英九、副總統吳敦義醫事團體中區後援會召集人，更是台中地區的「御醫」，政商關係雄厚；過去前台中市長林柏榕因為是林高德小時候的家教老師，當年林柏榕爭取國民黨內提名從政時，林家也向謝東閔力薦，最終林柏榕獲得提拔。

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澄清醫院從小診所壯大成一個私立醫療集團，起於第二代林敬義（林高德父親），也就是林高德的父親打下基礎。二十五年前，林敬義買下東海大學附近約一千五百坪土地打造中港院區，九○年代初期更掌握轉診制度商機，採連鎖經營策略，與台中市外圍小醫院結盟，將點畫成線、線再畫成面，擴大醫院營運範圍。

林敬義過去在前台中市議長劉火旺引薦下，以民股身分投資退輔會為大股東的台中欣中天然氣公司，並擔任董事長，林高德後來承接父親位子；除此之外，林高德也從父親手中接棒台中市醫師公會、救國團團委會主委等，林家與籃營關係密切，在台中勢力也相當龐大。

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