為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    家族政商實力雄厚／欣中董座 是馬團隊後援會要角

    台中新光三越瓦斯氣爆，檢 方查出樓層的瓦斯管線總開 關未關閉。 （資料照）

    台中新光三越瓦斯氣爆，檢 方查出樓層的瓦斯管線總開 關未關閉。 （資料照）

    2025/04/09 05:30

    企業跨足醫療、生技、餐飲等

    〔記者楊心慧／台北報導〕欣中天然氣公司董事長林高德是在台中有超過九○年歷史的知名醫療集團澄清醫院第三代，同時也是澄清醫院總院長，次子林晉頡自創和億生活餐飲集團，爭取到米其林一星的「添好運」台灣經營權，家族企業屬多角化投資，橫跨醫院、天然氣、餐飲業、生技公司，更被視為奠基台中的老牌家族，政商關係實力雄厚。

    林高德是澄清醫院第三代

    林高德是前副總統謝東閔的女婿，曾任前總統馬英九、副總統吳敦義醫事團體中區後援會召集人，更是台中地區的「御醫」，政商關係雄厚；過去前台中市長林柏榕因為是林高德小時候的家教老師，當年林柏榕爭取國民黨內提名從政時，林家也向謝東閔力薦，最終林柏榕獲得提拔。

    澄清醫院從小診所壯大成一個私立醫療集團，起於第二代林敬義（林高德父親），也就是林高德的父親打下基礎。二十五年前，林敬義買下東海大學附近約一千五百坪土地打造中港院區，九○年代初期更掌握轉診制度商機，採連鎖經營策略，與台中市外圍小醫院結盟，將點畫成線、線再畫成面，擴大醫院營運範圍。

    林敬義過去在前台中市議長劉火旺引薦下，以民股身分投資退輔會為大股東的台中欣中天然氣公司，並擔任董事長，林高德後來承接父親位子；除此之外，林高德也從父親手中接棒台中市醫師公會、救國團團委會主委等，林家與籃營關係密切，在台中勢力也相當龐大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播