新光三越復業無期 損失持續中

台中新光三越瓦斯氣爆，檢 方查出樓層的瓦斯管線總開 關未關閉。 （資料照）

2025/04/09 05:30

整建修復計畫 中市府都發局打槍

〔記者楊心慧／台北報導〕台中新光三越百貨公司二月十三日發生嚴重氣爆，十二樓瞬間炸成廢墟，百貨公司內部現場天花板崩塌，就連鐵門都炸飛，滿目瘡痍，爆炸點疑在十二樓，台中市長盧秀燕當晚宣布無限期停業，雖然後來新光三越將「整體整建修復至可供使用計畫」送交台中市政府，但被市府都市發展局打槍，認為未完整提出整體安全評估和專業簽證，因而新光台中館何時能復業仍遙遙無期，無法營業帶來的損失也持續增加中。

氣爆發生後，外界得知台中新光三越是因十一、十二樓要進行櫃位調整施工，進而發生事故，但都發局查無施工申請資料，依建築法規定處分最高罰則卅萬元，另消防局也依相關法規裁罰六十萬，以及市府就勞工安全部分裁罰卅萬元，總共裁罰一二○萬元。新光三越提供每位罹難者家屬一一○○萬元補償金，另針對三○五位員工啟動心理諮商和帶薪公假。

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台中新光三越遭勒令停業，中市府表示須等責任釐清且安全無虞後才准予復業。都發局上月底指出，新光三越廿七日已送「整體整建修復至可供使用計畫」，但包括外牆、結構、消防、瓦斯管線等，尚未完整提出整體安全評估和專業簽證，已要求補件。

至於事發當天，台中市消防局出動消防車卅九輛、救護車十九輛、無人機一台、醫療人員七位、土木結構技師七位，消防人員一四一名，義消九十二名、災害防救團體十八人，疏散二三五名民眾。

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