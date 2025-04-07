夾娃娃抽刮刮樂 逆轉無罪

桃市修法嚴管夾娃娃機店，增訂禁擾鄰條款。（記者余瑞仁攝）

2025/04/07 05:30

二審法官︰與一般商家促銷活動無異

記者余瑞仁／專題報導

桃園市警方取締中壢區一家自助選物販賣機店（夾娃娃機店），涉擅改機台且提供刮刮樂抽獎，依違反電子遊戲場業管理條例及刑法賭博罪嫌送辦，案經檢方起訴，桃園地方法院一審由簡易法庭以簡易判決，對何姓台主判處拘役四十日，得易科罰金，以一千元折算一日。這使玩家、台主們都無所適從；何男上訴，桃院合議庭二審認為，業者單純在機台張貼宣傳告示，不構成擅改機台，且提供刮刮樂抽獎行為與一般商家促銷活動無異，改判無罪，讓玩夾一族與業界鬆了口氣。

在機台張貼宣傳告示 不構成擅改機台

此案源於中壢警分局會同桃市府經濟發展局，於去年二月廿一日稽查該店家，發現編號三機台上方放置刮刮樂，吸引不特定人把玩，玩法為保夾金額八九○元內，顧客以十元硬幣枚投入機台後，可操作搖桿夾取商品，或於投幣金額達到保夾金額時，可開啟強爪模式成功夾取商品，顧客成功夾取商品可取得一張刮刮樂，若刮出的號碼與機台上方兌獎商品號碼相同，即可兌換放在機台上方的價值約二五○元相對應商品。

請繼續往下閱讀...

警方與經發局官員認為，何姓台主擅改機台，且利用以小博大，據以與不特定人進行對賭的行為已然觸法，而予移送法辦。

桃院簡易法庭未經傳喚 判拘40日

桃園地檢署調查後，向桃院聲請以簡易判決處刑；桃院簡易法庭未經傳喚，逕將何男判處拘役四十日，得易科罰金，以一千元折算一日；這個結果震撼眾多玩家，感嘆以後「不好玩了」，更讓眾多台主無所適從，擔心吃上官司、紛紛取消抽獎福利活動。

何姓台主不服判決，提起上訴，全案主要爭點為額外於機台設刮刮樂，是否已改變機具結構設計？遊戲方式增加刮中刮刮樂是否構成非法營業罪及賭博罪。

桃院合議庭審理時，何姓台主否認更改機台的結構設計及遊戲方式，只是配合店內促銷，額外提供刮刮樂活動給顧客。法官勘驗稽查紀錄及現場照片認為，機台構造及遊戲方式均未經改裝，刮刮樂活動只在讓成功夾取商品的顧客，可額外獲得兌換其他獎品機會，目的是提高消費意願，與一般商家促銷活動無異，近期審結撤銷一審判決，改判無罪。可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法