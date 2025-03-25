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    船員行李藏毒 有安檢漏洞

    長榮海運賴姓等現、前任3名船員，涉嫌自泰國走私毒品，被檢警查獲並 起訴。 （橋檢提供）

    長榮海運賴姓等現、前任3名船員，涉嫌自泰國走私毒品，被檢警查獲並 起訴。 （橋檢提供）

    2025/03/25 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕檢警專案小組查獲貨櫃輪船員運毒案，調查指出，賴姓船員（案發後已去職）利用港區檢查船員行李鬆散的漏洞，將毒品藏在行李，待貨櫃輪靠港後，將毒品交給登輪的蔡姓男子，蔡男再開車將毒品帶出高雄港區。高雄港區疑有安檢漏洞，引發議論。

    高雄海關︰船員沒下船 無需檢查

    對此件船員運毒案，高雄海關解釋，依「船員國外回航或調岸攜帶自用行李物品進口辦法」，賴姓船員沒有下船，所以無需檢查行李，但會依風險管理原則隨機抽檢。不過，該貨櫃輪及船員並非列管的高風險等級，且當時未發現安全疑慮，所以沒有特別檢查未下船船員的行李。

    航港局指出，民眾若依規定申請獲准進入港區，且經船公司同意進入碼頭，船上人員同意就可登輪，但必須進行登輪實名制登記，若事後發現未落實，就會罰款。

    高雄港務警察總隊表示，案發時登輪的蔡男仍具船員身份，依規定在高雄港務分公司門哨管制系統申請通行證核准，於今年一月十日上午約十一點，第六貨櫃中心管制站核對身分無誤進入港區，符合一般查驗規定；蔡男當天下午一點多，從同一處管制站離開，港警核對身分無誤，除非發現有違法疑慮，否則無權任意搜查。

    據了解，申請獲准進到港區的人員，若要再進入船公司承租的碼頭，仍需船公司同意。海巡署登輪則是針對人員身分查驗，未發現安全疑慮。

    對於可能存在的安檢漏洞，由於涉及承租碼頭的船公司、財務部關務署、交通部航港局、海委會海巡署、內政部警政署、台灣港務公司等單位，有待進行跨部會研擬補救措施。

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