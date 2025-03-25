《屏東》公墓火警頻傳 消防隊祭放火罪送辦

清明節將至，屏東各鄉鎮近來頻傳公墓火警，讓消防人員疲於奔命。（屏縣消防局提供）

2025/03/25 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕清明節將至，屏東各鄉鎮頻傳公墓火警，不到一個月間全縣已發生一○六起公墓火警，讓消防人員疲於奔命，消防局強調，公墓火災風險高，相關案件皆會通知警方，若逮獲行為人，將以「放火罪」移送法辦。

屏縣消防局統計，三月至昨天止已受理一○六件公墓火警，共出動一二七車次、二五四人次消防人員救災，以內埔鄉二十六件、恆春鎮十九件及萬巒鄉十二件最多。

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消防人員指出，不少民眾貪圖掃墓方便，直接在墓地放火除草，最近常見到公墓冒出黑煙，引起附近居民不滿，批評此舉缺乏公德心，不僅危及安全，還會造成空氣污染。

二○二三年清明節前夕，恆春鎮發生消防員為支援公墓火警，遭消防水箱車輾壓殉職事件，後續佳冬鄉也傳出有民眾遭公墓不明火警燒死案例，屏東縣政府為此針對掃墓放火焚燒者施以鐵腕，只要查獲一律以放火罪送辦。

內埔鄉公所表示，鄉內公墓共有十五處，這幾年遷葬後空墓穴變多，常被丟棄垃圾，助長放火除草行為，鄉公所除備有機動水車外，並加強宣導不要放火焚燒墓園；竹田鄉公所指出，公墓火警影響甚大，除要求公墓巡守員加強巡查，並隨身攜帶滅火器以備不時之需。

縣消防局指出，墓地內雜草乾燥，一旦有火星就可能引燃，危及周邊居民安全，提醒民眾「四不二記得」口訣，即不任意燒雜草、不隨意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不隨意放鞭炮及記得滅餘燼、記得收垃圾等原則。

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