高雄港區檢查鬆散 上船取貨／長榮船員 走私600萬大麻

警方逮賴男（前）及蔡男（後）。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/25 05:30

警方以人追毒 高鐵月台逮人

〔記者鮑建信、姚岳宏／綜合報導〕長榮海運貨櫃輪賴姓船員被控在任職內，與蔡姓、劉姓二名前船員共謀自泰國走私黑市價六百萬元的大麻等二級毒品，不但利用港區對船員安檢鬆散漏洞交付毒品，蔡、劉兩人行動時，還不停變換多個交通工具，意圖設置斷點、避警查緝，但警方「以人追毒」，一路追到高鐵站月台，最後仍繩之以法，三嫌均被法院裁定羈押。

現任與前船員 3人起訴

檢警調查，去年十二月中旬，長榮海運公司長合輪賴姓船員（三十歲，案發後已離職），與前船員蔡男（卅一歲）、劉男（卅六歲）看準合法吸大麻的泰國大麻價格比台灣黑市便宜許多，又熟知船舶進入港內停泊卸貨時，對船員的隨身行李安檢鬆散，共謀策畫走私毒品事宜。

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賴男等人分工合作，劉及蔡男同月底先到泰國當地購買大麻花、大麻菸等毒品後，聯絡賴男負責海上運輸。

今年元月四日，長合輪停靠泰國芭達雅的林查班港裝卸貨短暫停留時，蔡男將裝有廿七包大麻毒品、大麻香菸、大麻煙油和電子煙等物的包裹，交付賴男攜回貨輪上藏放，等貨櫃輪返台。

劉、蔡兩人先搭機返台，等到一月十日貨輪進高雄港，蔡直接到碼頭邊上船取貨，後開車前往小港捷運站、再搭捷運到高鐵左營站，準備交給搭台鐵從台中南下高雄的劉男轉賣，兩人約定在高雄市交接貨。

搜出大批大麻等毒品

刑事警察局偵三大隊去年十二月初接獲線報，經資料分析及調閱監視器蒐證，鎖定兩名離職船員涉有重嫌，開始跟監兩人，發現當天蔡男上船、下船後身上多了一個背包，因無法確認裡面有無毒品？ 本來想趁交付時逮人，但一路跟到高鐵左營站，怕對方乘隙逃跑，隨即亮出拘票在月台逮人，當場搜出大批大麻等毒品，黑市價達六百萬元。

檢警辦案人員隨後循線在高雄市三民區九如二路，及長合輪二樓職員辦公室及休息處所，另外逮捕劉、賴等二人。

橋頭地檢署承辦檢察官陳俊宏開庭偵訊後，認為賴等三人觸犯毒品危害防制條例重罪，涉案情節重大，另有串證、逃亡之虞，聲請橋頭地院羈押禁見獲准，昨天並依法提起公訴。

刑事局為落實行政院訂頒之「新世代反毒策略行動綱領」第二期「溯毒、追人、斷金流」之「斷絕毒三流」反毒總目標；此案專案人員以「人」為中心追緝運毒網絡成員及源頭，展現刑事局截毒關口、溯源斷根決心。

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警方在高鐵左營站，現場逮前船員蔡男。 （記者姚岳宏翻攝）

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