自由日日shoot》防關說抽單 警界改採電子化製單

新竹地方檢察署偵辦新竹市警察局取締交通違規圖利案件，昨天起訴，其中宋瑞展為圖個人私利主動協助建商「抽白單」，檢方建請法官從重量刑。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/21 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市警察局涉貪警官宋瑞展為討好建商，要基層員警「抽白單」，連帶害十九名同事全遭起訴。為防範抽單不罰弊端，各縣市警察局陸續實施「交通違規逕行舉發標示單電子化」作業，也藉此避免關說抽單等困擾。

對於廿名警察因抽白單案遭起訴，新竹市警察局表示，尊重檢方偵查結果，已報請警政署將涉案起訴官警依法停職；此外，針對逕行舉發單所生弊端檢討策進，已自去年十二月四日起全面以電子化方式製發標示單，建立專人審核機制，防範類似弊案再發生。

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新竹縣警察局自去年八月一日起全面實施「交通違規逕行舉發標示單電子化」。縣警局表示，員警在道路上取締違規停車時，須登入警政署M-police系統電子舉發APP，輸入違規車輛相關資訊，並將違規車輛拍照上傳至警政署雲端伺服器後，運用手持式藍芽印表機列印電子白單，置放於違停車輛上。

全面管控數位化

後續方面，單位主管至警政署系統審核案件後，由委外廠商自動進行白單轉換紅單作業，警察局及分局交通單位也會定期抽查，因此標示單編號會和舉發單編號一致，不會有漏未送單的情況發生，除可大幅提升製單效率，避免員警寫錯字或誤植情況發生，同時達到管控數位化。

警方表示，除非同仁舉發的違規照片拍攝模糊不清，致無法辨識車號，或違規車號經比對廠牌及顏色與實際車號不符（疑有偽變造等情），才會撤銷罰單。

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